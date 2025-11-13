Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов высказался о важности Алексея Батракова и Дмитрия Воробьева для «железнодорожников».

Алексей Батраков globallookpress.com

«С "Оренбургом" у "Локомотива" была очень тяжёлая игра. "Железнодорожники" готовы бороться за чемпионство, при этом есть большая зависимость от Батракова и Воробьёва. Было очень заметно отсутствие Димы и Лёши в этом матче. Для клуба это очень большая проблема. Если "Локомотив" этих двух игроков потеряет, то будет бороться за пятое место», — цитирует Пименова «Советский спорт».

«Локомотив» набрал 30 очков и занимает 4-е место в РПЛ после 15-ти туров