13 ноября в Осло сборная Норвегии примет команду Эстонии в рамках поединка отборочного турнира чемпионата мира. Начало поединка в 20:00 мск.

Норвегия набрала 18 очков за 6 туров, выиграв все поединки. Сейчас она возглавляет таблицу I и в случае сегодняшней победы имеет все шансы выйти из группы с первого места.

Эстония уже ни на что не рассчитывает. Для команды это последний матч в квалификации. Единственный вопрос остается — финишируют ли гости последними? Сейчас эстонцы на 4-й позиции с 4 очками.

В первом круге 9 июня Норвегия одержала победу над Эстонией со счетом 1:0.

