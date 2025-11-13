13 ноября в Осло сборная Норвегии примет команду Эстонии в рамках поединка отборочного турнира чемпионата мира. Начало поединка в 20:00 мск.
Норвегия набрала 18 очков за 6 туров, выиграв все поединки. Сейчас она возглавляет таблицу I и в случае сегодняшней победы имеет все шансы выйти из группы с первого места.
Эстония уже ни на что не рассчитывает. Для команды это последний матч в квалификации. Единственный вопрос остается — финишируют ли гости последними? Сейчас эстонцы на 4-й позиции с 4 очками.
В первом круге 9 июня Норвегия одержала победу над Эстонией со счетом 1:0.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.32.
- Букмекеры считают Норвегию фаворитом, ставки принимаются с коэффициентами 1.02 и 50.0.
- Искусственный интеллект считает, что команда Эрлинга Холанна одержит разгромную победу со счетом 8:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Норвегия — Эстония смотрите на LiveCup.Run.
