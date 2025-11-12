12 ноября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» сборная России примет сборную Перу в рамках международного товарищеского матча. Игра начнется в 20:00 мск.
Россия провела в октябре две встречи. Команда Валерия Карпина обыграла Иран 2:1 и победила Боливию со счетом 3:0. Сегодняшняя победа может стать для россиян четвертой подряд в рамках товарищеских выступлений.
Перуанцы провалились в квалификации на чемпионат мира. Гости не смогли выиграть в заключительных турах, уступив Уругваю и Парагваю. Эти результаты и решили исход. 11 октября сборная Перу провела товарищеский матч с командой Чили и проиграла 1:2. Без побед «ацтеки» уже 6 матчей.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.45.
- Букмекеры дают 1.54 на победу России, 4.10 на ничью и 6.25 на победу Перу.
- Искусственный интеллект спрогнозировал ничью с результатом 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Россия — Перу смотрите на LiveCup.Run.
