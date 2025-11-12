Английский «Ливерпуль» хочет укрепить центр обороны игроком «Интера» Алессандро Бастони, сообщает Mundo Deportivo.

Алессандро Бастони globallookpress.com

В 26-летнем итальянце мерсисайдцы видят долгосрочную замену капитану клуба Вирджилу ван Дейку.

Потенциальная сумма трансфера может составить 100 млн евро. При этом «Интер» уже готовит улучшенную сумму контракта, чтобы сохранить в своем составе ключевого футболиста.

В этом сезоне Бастони провел 17 матчей, забил 2 мяча и сделал 4 ассиста. За «Интер» он выступает с 2019 года. Сейчас на Transfermarkt защитника оценивают в 80 млн евро.