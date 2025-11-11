Экс-защитник сборной России Роман Шишкин поделился ожиданиями от игры национальной команды против Перу.

Алексей Батраков
Алексей Батраков globallookpress.com

«Жду от сборной хорошей, зрелищной игры.  Классно, что договорились с такими хорошими соперниками на сегодняшний день.  Вопрос в том, какими составами они сыграют.  У нас собрался неплохой состав, Головин приехал.  Хотелось бы увидеть такую историю, как в матче с Катаром, что‑то близкое к оптимальному составу.  Увидеть настоящую сборную, которая будет играть, если завтра все поменяется.  Я думаю, что мы должны так же зрелищно доминировать и играть, отталкиваясь от своей игры в первую очередь, — приводит слова Шишкина "Матч ТВ".

Товарищеская встреча между Россией и Перу состоится 12 ноября в Санкт-Петербурге.