Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что чемпионат мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике, станет для него последним.

Криштиану Роналду globallookpress.com

«Станет ли следующий чемпионат мира последним для меня? Конечно, это правда, ведь мне будет 41 год, и я думаю, что в этом великолепном турнире, я не знаю… Как я уже говорил, я наслаждаюсь этим моментом», — приводит слова Роналду из интервью на туристическом форуме TOURISE в Саудовской Аравии издание Mundo Deportivo.​

Криштиану Роналду выступает за национальную сборную Португалии с августа 2003 года. За время своей карьеры за сборную он сыграл 225 матчей, забил 143 гола и сделал 46 результативных передач. В 2016 году Роналду стал чемпионом Европы, а также выигрывал Лигу наций УЕФА в 2019 и 2015 годах.​