Краснодарская «Кубань» имеет большие финансовые проблемы, сообщает Telegram-канал Sport Baza.

Андрей Ещенко globallookpress.com

По данным источника, игрокам и персоналу клуба не выплачивают зарплату с августа. При этом руководство обещает погасить долги, но пока все остается без изменений.

Футболисты согласны подождать до конца ноября и если не получат деньги, то готовы отправить коллективное письмо в РФС.

В этом сезоне «Кубань» выступает во Второй лиге зоне «Серебро» и идет пятой. За время своей истории краснодарский клуб несколько раз прекращал свое существование. С июня 2025 года команду тренирует Андрей Ещенко.