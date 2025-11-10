Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказал недовольство игрой своей команды в обороне в игре 12-го тура с Лиги 1 с «Лионом» (3:2).

Луис Энрике globallookpress.com

«Нам нужно прибавить в обороне. Мы допустили ошибки при обоих пропущенных голах. Мы должны понимать, когда выдвигать нашу последнюю линию, а когда нет. В целом это ошибка, которую мы обычно не совершаем.

Ошибка не в игре вратаря Шевалье. Виновны игроки, формирующие последнюю линию обороны. Они должны при необходимости догонять. Нельзя выдвигать линию вперёд, если нет давления на игрока с мячом. Мы говорили об этой ситуации в перерыве, и второй гол мы снова пропустили таким же образом. Надо исправлять эти индивидуальные ошибки», — сказал испанский специалист изданию L'Équipe.

После 12 матчей «ПСЖ» с 27 очками возглавляет таблицу Серии А. В матче с «Лионом» победный мяч на 90+5-й минуте забил Рубен Невеш.