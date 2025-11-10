Лидер атак московского «Локомотива» Дмитрий Воробьев близок в полному восстановлению и вернется в строй после ноябрьской паузы на матчи сборных.

Дмитрий Воробьев globallookpress.com

«Воробьев находится, как и Пиняев, близко к выходу в общую группу. Они будут готовиться к следующему матчу. Надеемся, что все будет благополучно», — сказал наставник железнодорожников Михаил Галактионов изданию ТАСС.

Воробьев и Пиняев пропустили три последних встречи «Локомотива» — в РПЛ с «Зенитом» (0:2) и «Оренбургом» (1:0), а также первую игру четвертьфинала Кубка России против «Спартака» (1:3). В этом сезоне Воробьев сыграл 12 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал одну голевую передачу.