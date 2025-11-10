Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о том, кто сыграет в товарищеских матчах с Перу и Чили.

Виталий Кафанов globallookpress.com

«Агкацев? В его пользу говорит, что он постоянно играет. В пользу Матвея говорит ежедневные тренировки в таком клубе, с такими мастерами. Это позволяет ему поддерживать уровень, тренируясь рядом с футболистами выше. В любом случае… Возможно, как в прошлый раз — одну игру играет Матвей, другую Стасик. Конечно, мы на все смотрим. Завтра мы приедем в Санкт‑Петербург и состоится совещание. Мы этот вопрос снова поднимем.

Большая вероятность, что с Перу сыграет Матвей, а с Чили — Агкацев», — цитирует Кафанова «Матч ТВ».

Матч между сборными России и Перу состоится 12-го ноября. Второй товарищеский поединок национальная команда сыграет против Чили 15-го числа.