Завершились два матча 11-го тура английской Премьер-лиги.

Фрагмент матча «Ноттингем Форест» — «Лидс» globallookpress.com

В одной из встреч «Ноттингем Форест» уверенно обыграл «Лидс» со счетом 3:1.

У гостей единственный гол забил Лукас Нмеча на 13-й минуте.

В составе «Ноттингем Форест» отличились Ибраим Сангаре на 15-й минуте, Морган Гиббс-Уайт на 68-й минуте и Эллиот Андерсон на 90+1-й минуте.

Результат матча Ноттингем Форест Ноттингем 3:1 Лидс Лидс 0:1 Лукас Нмеча 13' 1:1 Ибраим Сангаре 15' 2:1 Морган Гиббз-Уайт 68' 3:1 Эллиот Андерсон 90+1' пен. Ноттингем Форест: Матц Зельс, Николо Савона, Никола Миленкович, Мурилло, Неко Уильямс, Ибраим Сангаре ( Райан Йейтс 59' ), Эллиот Андерсон, Морган Гиббз-Уайт ( Морато 88' ), Николас Домингес ( Тайво Авонийи 59' ), Игор Жезус ( Омари Хатчинсон 59' ), Дан Ндой Лидс: Лукас Перри, Джо Родон, Джейден Богл, Антон Стах, Шон Лонгстафф ( Доминик Калверт-Льюин 74' ), Бренден Ааронсон ( Жоэль Пироэ 74' ), Этан Ампаду, Габриэль Гудмундссон ( Паскаль Стрёйк 82' ), Яка Бийол ( Джек Харрисон 82' ), Лукас Нмеча ( Даниэль Джеймс 74' ), Ноа Окафор Жёлтые карточки: Ибраим Сангаре 33', Мурилло 41' — Шон Лонгстафф 71'

Статистика матча 6 Удары в створ 3 2 Удары мимо 5 46 Владение мячом 54 6 Угловые удары 4 2 Офсайды 1 10 Фолы 11

После этого матча «Ноттингем Форест» занимает 19-е место в таблице АПЛ с 9-ю очками в активе. «Лидс» — на 16-й строчке с 11-ю баллами.

«Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Брайтоном» (0:0).

За весь матч «орлы» нанесли 2 удара в створ ворот и 4 раза подали угловые. «Брайтон» трижды угрожал воротам соперника и однажды попал в оффсайд.

«Кристал Пэлас» занимает 10-е место в таблице АПЛ с 17-ю очками в активе. «Брайтон» — на 11-й позиции (16).