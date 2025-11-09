Завершились два матча 11-го тура английской Премьер-лиги.

Фрагмент матча «Ноттингем Форест» — «Лидс»
Фрагмент матча «Ноттингем Форест» — «Лидс» globallookpress.com

В одной из встреч «Ноттингем Форест» уверенно обыграл «Лидс» со счетом 3:1.

У гостей единственный гол забил Лукас Нмеча на 13-й минуте.

В составе «Ноттингем Форест» отличились Ибраим Сангаре на 15-й минуте, Морган Гиббс-Уайт на 68-й минуте и Эллиот Андерсон на 90+1-й минуте.

Результат матча

Ноттингем ФорестНоттингемНоттингем Форест3:1ЛидсЛидсЛидс
0:1 Лукас Нмеча 13' 1:1 Ибраим Сангаре 15' 2:1 Морган Гиббз-Уайт 68' 3:1 Эллиот Андерсон 90+1' пен.
Ноттингем Форест:  Матц Зельс,  Николо Савона,  Никола Миленкович,  Мурилло,  Неко Уильямс,  Ибраим Сангаре (Райан Йейтс 59'),  Эллиот Андерсон,  Морган Гиббз-Уайт (Морато 88'),  Николас Домингес (Тайво Авонийи 59'),  Игор Жезус (Омари Хатчинсон 59'),  Дан Ндой
Лидс:  Лукас Перри,  Джо Родон,  Джейден Богл,  Антон Стах,  Шон Лонгстафф (Доминик Калверт-Льюин 74'),  Бренден Ааронсон (Жоэль Пироэ 74'),  Этан Ампаду,  Габриэль Гудмундссон (Паскаль Стрёйк 82'),  Яка Бийол (Джек Харрисон 82'),  Лукас Нмеча (Даниэль Джеймс 74'),  Ноа Окафор
Жёлтые карточки:  Ибраим Сангаре 33',  Мурилло 41'  —  Шон Лонгстафф 71'

После этого матча «Ноттингем Форест» занимает 19-е место в таблице АПЛ с 9-ю очками в активе.  «Лидс» — на 16-й строчке с 11-ю баллами.

«Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Брайтоном» (0:0).

За весь матч «орлы» нанесли 2 удара в створ ворот и 4 раза подали угловые.  «Брайтон» трижды угрожал воротам соперника и однажды попал в оффсайд.

«Кристал Пэлас» занимает 10-е место в таблице АПЛ с 17-ю очками в активе.  «Брайтон» — на 11-й позиции (16).