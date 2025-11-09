Завершились два матча 11-го тура английской Премьер-лиги.
В одной из встреч «Ноттингем Форест» уверенно обыграл «Лидс» со счетом 3:1.
У гостей единственный гол забил Лукас Нмеча на 13-й минуте.
В составе «Ноттингем Форест» отличились Ибраим Сангаре на 15-й минуте, Морган Гиббс-Уайт на 68-й минуте и Эллиот Андерсон на 90+1-й минуте.
Результат матча
Ноттингем ФорестНоттингем3:1ЛидсЛидс
0:1 Лукас Нмеча 13' 1:1 Ибраим Сангаре 15' 2:1 Морган Гиббз-Уайт 68' 3:1 Эллиот Андерсон 90+1' пен.
Ноттингем Форест: Матц Зельс, Николо Савона, Никола Миленкович, Мурилло, Неко Уильямс, Ибраим Сангаре (Райан Йейтс 59'), Эллиот Андерсон, Морган Гиббз-Уайт (Морато 88'), Николас Домингес (Тайво Авонийи 59'), Игор Жезус (Омари Хатчинсон 59'), Дан Ндой
Лидс: Лукас Перри, Джо Родон, Джейден Богл, Антон Стах, Шон Лонгстафф (Доминик Калверт-Льюин 74'), Бренден Ааронсон (Жоэль Пироэ 74'), Этан Ампаду, Габриэль Гудмундссон (Паскаль Стрёйк 82'), Яка Бийол (Джек Харрисон 82'), Лукас Нмеча (Даниэль Джеймс 74'), Ноа Окафор
Жёлтые карточки: Ибраим Сангаре 33', Мурилло 41' — Шон Лонгстафф 71'
После этого матча «Ноттингем Форест» занимает 19-е место в таблице АПЛ с 9-ю очками в активе. «Лидс» — на 16-й строчке с 11-ю баллами.
«Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Брайтоном» (0:0).
За весь матч «орлы» нанесли 2 удара в створ ворот и 4 раза подали угловые. «Брайтон» трижды угрожал воротам соперника и однажды попал в оффсайд.
«Кристал Пэлас» занимает 10-е место в таблице АПЛ с 17-ю очками в активе. «Брайтон» — на 11-й позиции (16).