Экс-форвард мадридского «Реала» Иван Саморано высказался с критикой в адрес нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля.

Ламин Ямаль globallookpress.com

«Я бы не подписывал Ламина. Он звезда, но он не воплощает в себе суть игрока "Реала". Я бы подписал Педри; он феноменален, и он делает свою работу, не говоря ни слова. Он скромен, говорит только при необходимости, и в этом его суть.

У Ламина Ямаля нет ни души, ни сущности "Реала". Он хорош в "Барселоне", но не здесь. Это другая история, совершенно другой клуб. "Реал" Мадрид — команда класса и культуры. Игроки должны это олицетворять», — приводит слова Саморано Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Ямаль провёл 10 матчей в составе клуба во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал четыре голевые передачи.