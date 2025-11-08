Экс-форвард мадридского «Реала» Иван Саморано высказался с критикой в адрес нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля.

Ламин Ямаль
Ламин Ямаль globallookpress.com

«Я бы не подписывал Ламина.  Он звезда, но он не воплощает в себе суть игрока "Реала".  Я бы подписал Педри; он феноменален, и он делает свою работу, не говоря ни слова.  Он скромен, говорит только при необходимости, и в этом его суть.

У Ламина Ямаля нет ни души, ни сущности "Реала".  Он хорош в "Барселоне", но не здесь.  Это другая история, совершенно другой клуб. "Реал" Мадрид — команда класса и культуры.  Игроки должны это олицетворять», — приводит слова Саморано Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Ямаль провёл 10 матчей в составе клуба во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал четыре голевые передачи.