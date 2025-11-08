«Гавр» и «Нант» разошлись миром в матче 12-го тура Лиги 1 — 1:1.
Маттис Аблин открыл счет на 4-й минуте встречи и вывел гостей вперед. «Нант» был близок к победе, но гол Готье Льориса в компенсированное время лишил «канареек» победы.
Результат матча
ГаврФранция. Лига 11:1НантФранция. Лига 1
0:1 Маттис Аблин 4' 1:1 Готье Льорис 90+5'
Гавр: Мори Дио, Лоик Него (Годсон Кьереме 79'), Аруна Санганте, Готье Льорис, Янис Зуаи, Аюму Сэко, Абдулайе Туре, Рассул Ндиайе (Юнес Намли 79'), Ясин Кехта (Фоде Дукуре 63'), Феликс Мамбимби (Реда Хадра 63'), Исса Сумаре
Нант: Патрик Карльгрен, Джуниор Мванга, Тилель Тати, Чидози Авазим, Кельвен Амьен-Аду, Демен Ассумани (Bahmed Deuff 59'), Квон Хек-Кю, Луи Леру, Маттис Аблин (Фабьен Сентонс 85'), Юссеф Эль-Араби (Яссин Бенхаттаб 71'), Баэреба Гирасси (Мостафа Мохамед 71')
Жёлтые карточки: Лоик Него 27', Ясин Кехта 40', Юнес Намли 90+2' — Маттис Аблин 22', Тилель Тати 78'
«Гавр» с 14 баллами занимает 12-е место в Лиге 1, «Нант» (10) — 14-й.