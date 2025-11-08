«Гавр» и «Нант» разошлись миром в матче 12-го тура Лиги 1 — 1:1.

Маттис Аблин открыл счет на 4-й минуте встречи и вывел гостей вперед. «Нант» был близок к победе, но гол Готье Льориса в компенсированное время лишил «канареек» победы.

Результат матча

Гавр Франция. Лига 1 1:1 Нант Франция. Лига 1

0:1 Маттис Аблин 4' 1:1 Готье Льорис 90+5'

Гавр: Мори Дио, Лоик Него ( Годсон Кьереме 79' ), Аруна Санганте, Готье Льорис, Янис Зуаи, Аюму Сэко, Абдулайе Туре, Рассул Ндиайе ( Юнес Намли 79' ), Ясин Кехта ( Фоде Дукуре 63' ), Феликс Мамбимби ( Реда Хадра 63' ), Исса Сумаре

Нант: Патрик Карльгрен, Джуниор Мванга, Тилель Тати, Чидози Авазим, Кельвен Амьен-Аду, Демен Ассумани ( Bahmed Deuff 59' ), Квон Хек-Кю, Луи Леру, Маттис Аблин ( Фабьен Сентонс 85' ), Юссеф Эль-Араби ( Яссин Бенхаттаб 71' ), Баэреба Гирасси ( Мостафа Мохамед 71' )

Жёлтые карточки: Лоик Него 27', Ясин Кехта 40', Юнес Намли 90+2' — Маттис Аблин 22', Тилель Тати 78'