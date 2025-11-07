Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия отметил, что получает удовольствие от матчей против сильных соперников.

Ливай Гарсия globallookpress.com

В четверг красно-белые обыграли «Локомотив» со счётом 3:1 в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Именно Гарсия стал автором первого гола в этой встрече.

«Забивать всегда приятно. Но надо не забывать, что это бонус, а не главное. Мне нравится играть против топ-команд, получаются хорошие матчи. И в моей игре есть позитивные моменты», — сказал Гарсия «Матч ТВ».

Ответный матч пройдёт 26 ноября на поле «Локомотива».