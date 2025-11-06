Завершились еще две встречи 2-го тура группового этапа на юношеском чемпионате мира по футболу.

Аргентина с минимальным счетом переиграла Тунис- 1:0.

Единственный мяч на 67-й минуте забил Факундо Хайникоски.

В группе D Аргентина лидирует с 6 очками, у Туниса осталось три очка. Также сегодня еще играют Бельгия (3) и Фиджи (0).

В группе В Япония и Новая Каледония не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

В этом квартете лидер Португалия (6), которая обеспечила себе выход в плей-офф, Япония (4) — вторая, дальше идут Новая Каледония (1) и Марокко (0).