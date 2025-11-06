Наставник «Челси» Энцо Мареска прокомментировал результат матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с азербайджанским «Карабахом». Поединок закончился со счетом 2:2.

Энцо Мареска globallookpress.com

«Для меня было важно то, что происходило в штрафной. Голы, которые мы пропустили, для меня — глупые. Сколько бы раз мы ни приходили в чужую штрафную, мы не были достаточно точны. Так что для меня это было важно.

"Карабах" — хорошая команда, я уже говорил об этом несколько дней назад, они здорово играют. Особенно дома, где непросто им противостоять», — приводит слова Марески Goal.com.

После 4-го тура «Карабах» с 7 очками находится на 15-й строчке. «Челси» (7) идет на 12-й позиции.