Наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик отреагировал на результат матча Лиги чемпионов с «Брюгге». По словам специалиста, это была непростая игра.

«Непростой матч. "Барселона" создавала моменты, но соперник хорошо оборонялся и действовал агрессивно. Мы недостаточно хорошо прессинговали и проиграли много единоборств, особенно в центре поля. Защитникам непросто делать свою работу при такой игре. "Барселоне" нужно работать над этим и все как следует проанализировать.

Нужно играть интенсивнее без мяча, быть бдительными, не позволять командам создавать моменты одним-двумя касаниями. Нам нужно защищаться не только в обороне, но и в центре поля. Мы должны это улучшить», — цитирует официальный сайт УЕФА Флика.

«Барселона» набрала 7 очков. Каталонский клуб поднялся на 11-ю строчку в таблице. «Брюгге» (4) находится на 22-м месте.