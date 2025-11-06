Легенда российского футбола Андрей Аршавин прокомментировал вероятное назначение Марцела Лички в московский «Спартак».

Марцел Личка
Марцел Личка globallookpress.com

«Я бы хотел, чтобы такой тренер, как Марцел, работал в России.  Подойдет ли он "Спартаку", лучше решать руководителям клуба.

Но, если "Спартак" хочет играть в яркий атакующий футбол, Личка как нельзя лучше подходит.  Если он еще сможет оборону наладить, то вообще супер», — сказал Аршавин «Матч ТВ»

Несколько дней назад СМИ сообщили, что Марцел Личка может сменить в «Спартаке» Деяна Станковича в случае его увольнения.  Последним клубом чешского специалиста в России было «Динамо».  После 14 матчей «Спартак» с 22 очками идет лишь шестым в таблице РПЛ.