Легенда российского футбола Андрей Аршавин прокомментировал вероятное назначение Марцела Лички в московский «Спартак».

Марцел Личка globallookpress.com

«Я бы хотел, чтобы такой тренер, как Марцел, работал в России. Подойдет ли он "Спартаку", лучше решать руководителям клуба.

Но, если "Спартак" хочет играть в яркий атакующий футбол, Личка как нельзя лучше подходит. Если он еще сможет оборону наладить, то вообще супер», — сказал Аршавин «Матч ТВ»

Несколько дней назад СМИ сообщили, что Марцел Личка может сменить в «Спартаке» Деяна Станковича в случае его увольнения. Последним клубом чешского специалиста в России было «Динамо». После 14 матчей «Спартак» с 22 очками идет лишь шестым в таблице РПЛ.