Наставник «Баварии» Венсан Компани рассказал, чего ждет от матча с «ПСЖ» в общем этапе Лиги чемпионов.

«Говоря о "ПСЖ", важно понимать, что нельзя сосредотачиваться лишь на одном игроке. Именно командная работа "ПСЖ" делает их такими сильными на каждом этапе игры. Нам нужно поверить в себя и сыграть максимально успешно. Нас ожидает встреча с победителями Лиги чемпионов и одним из фаворитов турнира», — приводит слова Компани RMC Sport.

Встреча в Париже пройдет 4 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.