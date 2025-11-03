Главный тренер «Крыльев Советов»﻿ Магомед Адиев прокомментировал слухи о своем возможном увольнении из клуба.

Магомед Адиев
Магомед Адиев globallookpress.com

«Я вчера встречался с губернатором.  Никаких комментариев я не даю.  Пусть руководство дает.  Никаких новостей не было», — приводит слова Адиева «Чемпионат».

Ранее журналист Илья Казаков сообщил, что в «Крыльях»﻿ было принято решение уволить Магомеда Адиева и генерального директора Тархана Джабраилова.  После 14 туров сезона-2025/2026 «Крылья Советов»﻿ занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.