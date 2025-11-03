Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев прокомментировал слухи о своем возможном увольнении из клуба.
«Я вчера встречался с губернатором. Никаких комментариев я не даю. Пусть руководство дает. Никаких новостей не было», — приводит слова Адиева «Чемпионат».
Ранее журналист Илья Казаков сообщил, что в «Крыльях» было принято решение уволить Магомеда Адиева и генерального директора Тархана Джабраилова. После 14 туров сезона-2025/2026 «Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.