«Хоффенхайм» обыграл «Вольфсбург» (3:2) в матче 9-го тура немецкой Бундеслиги.

Фрагмент матча globallookpress.com

У хозяев дублем отметился Мохамед Амура, забив свои голы на 14-й и 56-й минутах.

В составе «Хоффенхайма» 2 гола записал на свой счет Ваутер Бюргер, отличившись на 31-й и 62-й минутах. Еще один раз отличился Гриша Прёмель на 50-й минуте.

Статистика матча 1 Удары в створ 4 3 Удары мимо 11 32 Владение мячом 68 1 Угловые удары 5 0 Офсайды 3 11 Фолы 8

После этого матча «Хоффенхайм» располагается на 6-й позиции в таблице Бундеслиги с 16-ю очками в активе. «Вольфсбург» — на 12-й строчке с 8-ю баллами.