прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.34

2 ноября в 9-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Вольфсбург» и «Хоффенхайм». Начало игры — в 19:30 мск.

«Вольфсбург»

Турнирное положение: «Волки» пока не блещут результатами. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Вольфсбург» в 8 матчах набрал лишь 8 зачетных баллов. В них команда отличилась 9 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Волки» уступили «Хольштайну» (0:1).

До того команда нанесла поражение «Гамбургу» (1:0). А вот поединок со «Штутгартом» завершился зычной коллизией (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Вольфсбург» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Волки» нынче крайне нестабильны. Команда чередует редкие успешные поединки с блеклыми.

Причем «Вольфсбург» традиционно удачно противостоит «Хоффенхайму». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается подтянуться к зоне еврокубков.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: «Деревенские» явно пободаются за выход в еврокубки. Команда ныне пребывает на 7 строчке турнирной таблицы.

Причем «Хоффенхайм» на 4 очка отстает от зоны Лиги чемпионов. Команда в восьми стартовых поединках отличилась 15 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Деревенские» в серии пенальти уступили «Санкт-Паули».

До того команда нанесла поражение слабенькому «Хайденхайму» (3:1). А вот чуть ранее она переиграла «Санкт-Паули» (2:0).

При этом «Хоффенхайм» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Деревенские» потенциально способны прибавить. Команда имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей.

При этом «Хоффенхайм» не преуспевает в плане надежности своих тылов. В среднем команда пропускает чаще гола за матч.

Команда уже два года не может победить «Вольфсбург». Зато «деревенские» не знают горечи поражений уже 3 матча кряду.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Андрей Крамарич и его партнеры постараются преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Деревенские» в среднем забивают 2 гола за матч

Обе команды в среднем пропускают чаще одного мяча за матч

«Хоффенхайм» уже 2 года не обыгрывает «волков»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хоффенхайм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.34. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 2.82.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.56 и 2.45.

Прогноз: «Хоффенхайм» способен прибавить в плане реализации, и наверняка активно понесется в атаку.

Номинальные гости имеют в своем составе довольно качественных атакующих исполнителей, к тому же мотивированы наконец-то одолеть «Вольфсбург».

Ставка: Победа «Хоффенхайма» за 2.34.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.37