В кубковом футболе очень часто решает не класс, схемы и бюджеты, а простое упрямство. В Падерборне всё выглядело именно так: «Байер» приехал как машина, явный фаворит из Бундеслиги, а уехал с дрожащими ногами. Команда Юльманна прошла в 1/8 финала Кубка Германии, но сделала это на пределе нервов — 4:2 после 120 минут, где маленький клуб из Второй Бундеслиги заставил одного из лидеров элиты пройти через ад.

Результат матча Падерборн 07 Падерборн 2:4 Байер Леверкузен 0:1 Алехандро Гримальдо 60' 1:1 Стефано Марино 90' 2:1 Свен Михель 96' 2:2 Джарелл Куанса 105+1' 2:3 Ибрахим Маца 120+2' 2:4 Ибрахим Маца 120+4' Падерборн 07: Маркус Шуберт, Феликс Гётце, Тярк Лассе Шеллер, Лаурин Курда, Кай Клефиш, Филип Бильбия ( Стефано Марино 73' ), Мика Баур, Matt Hansen ( Nick Batzner 73' ), Luis Engelns ( Свен Михель 84' ), Lucas Copado ( Штеффен Тиггес 72' ), Marco Woerner ( Jonah Sticker 61' ) Байер: Марк Флеккен, Алехандро Гримальдо, Эдмон Тапсоба, Луак Баде, Элисс Бен-Сегир ( Эрнест Поку 46' ), Йонас Хофман ( Ибрахим Маца 83' ), Роберт Андрих, Алейш Гарсия, Артур ( Джарелл Куанса 66' ), Жануэль Белосьян ( Мартен Терье 66' ), Патрик Шик ( Кристиан Мишель Кофане 46' ) Жёлтые карточки: Кай Клефиш 108', Стефано Марино 110', Мика Баур 119' — Алейш Гарсия 44', Роберт Андрих 82' Красная карточка: Феликс Гётце 58' (Падерборн 07)

Статистика матча 2 Удары в створ 3 9 Удары мимо 10 36 Владение мячом 64 6 Угловые удары 4 0 Офсайды 4 17 Фолы 11

«Байер» ожидал лёгкой прогулки — а получился мучительный марш-бросок по вязкому газону. С самого начала хозяева сбили темп и держали игру в центре, где не было никакого пространства. «Падерборн» закрыл фланги, прессинг включал ровно на треть поля, но при каждой потере вылетал в контратаку. И в этой хаотичной, но искренней манере они смотрелись не как клуб из более низкого дивизиона, а как команда, у которой просто чуть меньше опыта.

Всё острое — от «Падерборна». На 11-й минуте Феликс Гётце — тот самый, который позже станет антагонистом вечера, — выигрывает воздух после подачи Обермайера. Чуть выше перекладины. Потом Мика Баур срывает аплодисменты трибун дальним ударом, мяч проходит рядом со штангой. Ещё один момент — удар Обермайера с левой, и опять неточный.

«Падерборн» – «Байер» globallookpress.com

А что «Байер»? Почти ничего. Один вялый удар Хофманна, пара попыток с угловых — и ноль в графе опасных моментов. Гримальдо и Артур выглядели оторванными от игры, Шик после травмы словно забыл, как играть. Хюльманн нервничал на бровке, но команда вязда — будто матч шёл по чужому сценарию. К перерыву цифры были унизительными для «Байера»: всего один удар в створ, и то из-за пределов штрафной. «Падерборн» не просто держал ничью — он контролировал игру. Не хватало только завершения.

Гримальдо забивает — и кажется, что всё под контролем

Во втором тайме Юльманн наконец делает шаг, который всё меняет: выпускает Кофане и Поку, усиливая фланги и темп. Сразу больше движения, больше смелости. На 52-й Кофане с разворота бьёт чуть выше перекладины — первый момент, где «Байер» выглядел хищно.

И уже через несколько минут происходит развязка, с которой начнётся длинная и мучительная драма. Кофане убегает к воротам, а Гётце — в панике. Он хватается за майку, тянет, валит соперника, и судья Патрик Иттрих тянется к карману. Красная. Спорная, потому что рядом подстраховывал другой защитник, но решение уже принято. А ВАР на этой стадии Кубка просто нет.

Фол Гётце globallookpress.com

Гримальдо подходит к мячу. Восемнадцать метров. Шаг — и мяч после удара с левой летит в самый угол по идеальной дуге, без шансов для Шуберта. В том, как он это делает, нет ни эмоций, ни пафоса. Просто отточенное ремесло. 1:0. Казалось, теперь всё станет просто. Но произошло наоборот. «Падерборн», оставшись в меньшинстве, будто ожил. Играл без страха, шёл вперёд, выжимал из себя всё, что осталось. И чем ближе был финальный свисток, тем больше «Байер» нервничал.

Алехандро Гримальдо globallookpress.com

Бесконечный финал матча

На 88-й минуте Тапсоба спасает «Байер» на линии, выбивая мяч после удара Марино. Через минуту снова угловой, снова навес, и снова Марино, теперь точнее. Удар головой в упор — 1:1. Стадион взрывается, «Падерборн» живёт. На лице Юльманна — смесь ужаса и неверия.

Игроки «Падерборна» после первого забитого мяча globallookpress.com

В добавленное время «Байер» едва не забивает дважды: Маза с метра попадает в голкипера, Андрих бьёт рядом со штангой. И всё. Свисток — значит, ещё тридцать минут в Падерборне. Первые десять из них превращаются в театр абсурда. Шестая минута овертайма — Михель выскакивает один на один, Флеккен спасает, но мяч отскакивает обратно к нападающему. Вторым касанием — под перекладину. 2:1. «Падерборн» ведёт! И вот тогда «Байер» вспоминает недавнюю историю своих бесконечных камбеков.

Свен Михель globallookpress.com

Начинается штурм. Пас за пасом, навес за навесом. Шуберт отражает, защита бросается под удары, но на 113-й минуте усталость берёт своё. После двойного сейва голкипера мяч падает к Куанса — и он с линии добивает в сетку. 2:2. Кеттеман на бровке кричит своим: «Только держитесь! », но у «Падерборна» уже не было ни сил, ни эмоционального подъёма. К 120-й минуте игроки буквально падают после каждого рывка. И вот, когда уже казалось, что серия пенальти неизбежна, «Байер» ломает сценарий.

Джарелл Куанса globallookpress.com

На 120+2 Маза, который до этого не реализовал идеальный момент, оказывается в нужном месте в нужную секунду — и вколачивает мяч с шести метров. Какой-то нечеловеческой радости от гостей не было, но они точно выдохнули с облегчением. 3:2. Через две минуты, когда «Падерборн» всей командой пошёл вперёд, Алейш Гарсия выстрелил с центра поля в пустые ворота. 4:2. Всё, сказка команды из второй Бундеслиги жила недолго.

Алейш Гарсия после забитого мяча globallookpress.com

«Байер» выжил — но не убедил

Счёт получился красивый, а его история куда более мучительная. «Байер» идёт дальше, но идёт с пробоинами. Команда с лучшей серией в Бундеслиге чуть не вылетела от клуба, чей бюджет меньше в десятки раз.

Всё решило не мастерство, а запас прочности. У Юльманна есть глубина состава, опыт, кондиции. Но нет лёгкости. Гримальдо, Маза, Гарсия — герои статистики, но матч забирает в память не они, а «Падерборн». Команда, которая 60 минут держала равновесие, потом играла вдесятером и вела. Команда, которую сломали только на последних минутах.

И когда игроки хозяев падали на газон после финального свистка без сил, но с аплодисментами трибун — стало очевидно, что поражение может звучать громче победы.