В кубковом футболе очень часто решает не класс, схемы и бюджеты, а простое упрямство. В Падерборне всё выглядело именно так: «Байер» приехал как машина, явный фаворит из Бундеслиги, а уехал с дрожащими ногами. Команда Юльманна прошла в 1/8 финала Кубка Германии, но сделала это на пределе нервов — 4:2 после 120 минут, где маленький клуб из Второй Бундеслиги заставил одного из лидеров элиты пройти через ад.

Результат матча

Падерборн 07ПадерборнПадерборн 072:4БайерБайерЛеверкузен
0:1 Алехандро Гримальдо 60' 1:1 Стефано Марино 90' 2:1 Свен Михель 96' 2:2 Джарелл Куанса 105+1' 2:3 Ибрахим Маца 120+2' 2:4 Ибрахим Маца 120+4'
Падерборн 07:  Маркус Шуберт,  Феликс Гётце,  Тярк Лассе Шеллер,  Лаурин Курда,  Кай Клефиш,  Филип Бильбия (Стефано Марино 73'),  Мика Баур,  Matt Hansen (Nick Batzner 73'),  Luis Engelns (Свен Михель 84'),  Lucas Copado (Штеффен Тиггес 72'),  Marco Woerner (Jonah Sticker 61')
Байер:  Марк Флеккен,  Алехандро Гримальдо,  Эдмон Тапсоба,  Луак Баде,  Элисс Бен-Сегир (Эрнест Поку 46'),  Йонас Хофман (Ибрахим Маца 83'),  Роберт Андрих,  Алейш Гарсия,  Артур (Джарелл Куанса 66'),  Жануэль Белосьян (Мартен Терье 66'),  Патрик Шик (Кристиан Мишель Кофане 46')
Жёлтые карточки:  Кай Клефиш 108',  Стефано Марино 110',  Мика Баур 119'  —  Алейш Гарсия 44',  Роберт Андрих 82'
Красная карточка:  Феликс Гётце 58' (Падерборн 07)

«Байер» ожидал лёгкой прогулки — а получился мучительный марш-бросок по вязкому газону.  С самого начала хозяева сбили темп и держали игру в центре, где не было никакого пространства.  «Падерборн» закрыл фланги, прессинг включал ровно на треть поля, но при каждой потере вылетал в контратаку.  И в этой хаотичной, но искренней манере они смотрелись не как клуб из более низкого дивизиона, а как команда, у которой просто чуть меньше опыта.

Всё острое — от «Падерборна».  На 11-й минуте Феликс Гётце — тот самый, который позже станет антагонистом вечера, — выигрывает воздух после подачи Обермайера.  Чуть выше перекладины.  Потом Мика Баур срывает аплодисменты трибун дальним ударом, мяч проходит рядом со штангой.  Ещё один момент — удар Обермайера с левой, и опять неточный.

«Падерборн» – «Байер»
«Падерборн» – «Байер» globallookpress.com

А что «Байер»?  Почти ничего.  Один вялый удар Хофманна, пара попыток с угловых — и ноль в графе опасных моментов.  Гримальдо и Артур выглядели оторванными от игры, Шик после травмы словно забыл, как играть.  Хюльманн нервничал на бровке, но команда вязда — будто матч шёл по чужому сценарию.  К перерыву цифры были унизительными для «Байера»: всего один удар в створ, и то из-за пределов штрафной.  «Падерборн» не просто держал ничью — он контролировал игру.  Не хватало только завершения.

Гримальдо забивает — и кажется, что всё под контролем

Во втором тайме Юльманн наконец делает шаг, который всё меняет: выпускает Кофане и Поку, усиливая фланги и темп.  Сразу больше движения, больше смелости.  На 52-й Кофане с разворота бьёт чуть выше перекладины — первый момент, где «Байер» выглядел хищно.

И уже через несколько минут происходит развязка, с которой начнётся длинная и мучительная драма.  Кофане убегает к воротам, а Гётце — в панике.  Он хватается за майку, тянет, валит соперника, и судья Патрик Иттрих тянется к карману.  Красная.  Спорная, потому что рядом подстраховывал другой защитник, но решение уже принято.  А ВАР на этой стадии Кубка просто нет.

Фол Гётце
Фол Гётце globallookpress.com

Гримальдо подходит к мячу.  Восемнадцать метров.  Шаг — и мяч после удара с левой летит в самый угол по идеальной дуге, без шансов для Шуберта.  В том, как он это делает, нет ни эмоций, ни пафоса.  Просто отточенное ремесло. 1:0.  Казалось, теперь всё станет просто.  Но произошло наоборот.  «Падерборн», оставшись в меньшинстве, будто ожил.  Играл без страха, шёл вперёд, выжимал из себя всё, что осталось.  И чем ближе был финальный свисток, тем больше «Байер» нервничал.

Алехандро Гримальдо
Алехандро Гримальдо globallookpress.com

Бесконечный финал матча

На 88-й минуте Тапсоба спасает «Байер» на линии, выбивая мяч после удара Марино.  Через минуту снова угловой, снова навес, и снова Марино, теперь точнее.  Удар головой в упор — 1:1.  Стадион взрывается, «Падерборн» живёт.  На лице Юльманна — смесь ужаса и неверия.

Игроки «Падерборна» после первого забитого мяча
Игроки «Падерборна» после первого забитого мяча globallookpress.com

В добавленное время «Байер» едва не забивает дважды: Маза с метра попадает в голкипера, Андрих бьёт рядом со штангой.  И всё.  Свисток — значит, ещё тридцать минут в Падерборне.  Первые десять из них превращаются в театр абсурда.  Шестая минута овертайма — Михель выскакивает один на один, Флеккен спасает, но мяч отскакивает обратно к нападающему.  Вторым касанием — под перекладину. 2:1.  «Падерборн» ведёт!  И вот тогда «Байер» вспоминает недавнюю историю своих бесконечных камбеков.

Свен Михель
Свен Михель globallookpress.com

Начинается штурм.  Пас за пасом, навес за навесом.  Шуберт отражает, защита бросается под удары, но на 113-й минуте усталость берёт своё.  После двойного сейва голкипера мяч падает к Куанса — и он с линии добивает в сетку. 2:2.  Кеттеман на бровке кричит своим: «Только держитесь!  », но у «Падерборна» уже не было ни сил, ни эмоционального подъёма.  К 120-й минуте игроки буквально падают после каждого рывка.  И вот, когда уже казалось, что серия пенальти неизбежна, «Байер» ломает сценарий.

Джарелл Куанса
Джарелл Куанса globallookpress.com

На 120+2 Маза, который до этого не реализовал идеальный момент, оказывается в нужном месте в нужную секунду — и вколачивает мяч с шести метров.  Какой-то нечеловеческой радости от гостей не было, но они точно выдохнули с облегчением. 3:2.  Через две минуты, когда «Падерборн» всей командой пошёл вперёд, Алейш Гарсия выстрелил с центра поля в пустые ворота. 4:2.  Всё, сказка команды из второй Бундеслиги жила недолго.

Алейш Гарсия после забитого мяча
Алейш Гарсия после забитого мяча globallookpress.com

«Байер» выжил — но не убедил

Счёт получился красивый, а его история куда более мучительная.  «Байер» идёт дальше, но идёт с пробоинами.  Команда с лучшей серией в Бундеслиге чуть не вылетела от клуба, чей бюджет меньше в десятки раз.

Всё решило не мастерство, а запас прочности.  У Юльманна есть глубина состава, опыт, кондиции.  Но нет лёгкости.  Гримальдо, Маза, Гарсия — герои статистики, но матч забирает в память не они, а «Падерборн».  Команда, которая 60 минут держала равновесие, потом играла вдесятером и вела.  Команда, которую сломали только на последних минутах.

И когда игроки хозяев падали на газон после финального свистка без сил, но с аплодисментами трибун — стало очевидно, что поражение может звучать громче победы.