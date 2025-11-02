Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти ответил на вопрос о фаворитах нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.
«В этом турнире есть привычные фавориты: мадридский "Реал", "ПСЖ", "Манчестер Сити" и "Бавария". Групповой этап был расширен, чтобы сделать соревнование более увлекательным. Нужно принять это», — приводит слова Анчелотти Tuttosport.
После трёх туров группового этапа «ПСЖ» занимает первое место с 9 очками, «Бавария» — второе (9 баллов), «Реал» — пятое (9 баллов), а «Манчестер Сити» — седьмое (7 баллов).