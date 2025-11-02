Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти﻿ ответил на вопрос о фаворитах нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

Карло Анчелотти globallookpress.com

«В этом турнире есть привычные фавориты: мадридский "Реал"﻿, "ПСЖ"﻿, "Манчестер Сити"﻿ и "Бавария"﻿. Групповой этап был расширен, чтобы сделать соревнование более увлекательным. Нужно принять это», — приводит слова Анчелотти Tuttosport.

После трёх туров группового этапа «ПСЖ»﻿ занимает первое место с 9 очками, «Бавария»﻿ — второе (9 баллов), «Реал»﻿ — пятое (9 баллов), а «Манчестер Сити»﻿ — седьмое (7 баллов).​