Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев отреагировал на то, что Марцел Личка может возглавить «Спартак».

Марцел Личка globallookpress.com

Ранее Личка покинул пост главного тренера турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк».

«Личка может возглавить "Спартак"? Почему Личка? С какого перепугу, я не могу понять? Я удивляюсь. Хочется высказаться, в конце концов, в защиту себя. Я занимаю со средненьким составом и без лидеров с "Ахматом" пятое место, Личка с "Оренбургом" восьмое.

Почему "Динамо" приглашает Личку, а не меня с красивым футболом? Я нормально отношусь к Марцелу, но я не понимаю, честно», — сказал Ташуев «Матч ТВ».

«Спартак» под руководством Деяна Станковича в текущем сезоне набрал 22 очка в 13 матчах и занимает шестое место в таблице.