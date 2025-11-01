Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев прокомментировал победу своей команды над «Крыльями Советов» в матче 14-го тура РПЛ.

«Была ставка на такое начало?  И как это повлияло на игру?  Это лишь подчеркнуло наш настрой на этот матч, мы прекрасно понимали значимость этой встречи.  Ребята были очень мотивированы, главное, что они не перегорели.  Достаточно много у нас получилось сегодня, создали много моментов.  Хотя "Крылья Советов" матч с ЦСКА, который мы анализировали, провели на очень хорошем уровне.  Это подчеркивает, что соперник очень организован.

Хочу поздравить команду и наших болельщиков.  Футболисты большие молодцы, выложились на 100%.  Это важная победа», — цитирует Биджиева «Матч ТВ».

Махачкалинцы прервали шестиматчевую серию без побед в РПЛ, набрав 14 очков и занимают 11‑е место в турнирной таблице.