«Атлетико» одержал уверенную победу над «Севильей» (3:0) в матче 11-го тура испанской Примеры.
У «матрасников» голы записали на свой счет Хулиан Альварес на 64-й минуте с пенальти, Тьяго Альмада на 77-й минуте и Антуан Гризманн на 90-й минуте.
Результат матча
АтлетикоМадрид1:0СевильяСевилья
1:0 Хулиан Альварес 64' пен. 2:0 Тьяго Альмада 77'
Атлетико: Ян Облак, Робен Ле Норман, Маттео Руджери, Маркос Льоренте, Коке, Алекс Баэна (Антуан Гризманн 74'), Джулиано Симеоне, Николас Гонсалес (Конор Галлахер 69'), Александр Сёрлот (Тьяго Альмада 68'), Хулиан Альварес, Хосе Хименес
Севилья: Одиссеас Влаходимос, Хуанлу Санчес (Акор Адамс 72'), Батиста Менди (Танги Ньянзу 46'), Габриэль Суасо, Маркан, Сесар Аспиликуэта (Неманья Гудель 46'), Хосе Анхель Кармона, Джибриль Соу, Исаак Ромеро, Рубен Варгас, Пеке (Альфон Гонсалес 79')
Жёлтые карточки: Исаак Ромеро 54' (Севилья), Танги Ньянзу 63' (Севилья), Маркан 78' (Севилья)
«Атлетико» занимает 4-е место в таблице Примеры с 22 очками в активе. «Севилья» — на 11-й строчке с 13-ю баллами.