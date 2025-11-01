«Атлетико» одержал уверенную победу над «Севильей» (3:0) в матче 11-го тура испанской Примеры.

Фрагмент матча globallookpress.com

У «матрасников» голы записали на свой счет Хулиан Альварес на 64-й минуте с пенальти, Тьяго Альмада на 77-й минуте и Антуан Гризманн на 90-й минуте.

Результат матча Атлетико Мадрид 1:0 Севилья Севилья 1:0 Хулиан Альварес 64' пен. 2:0 Тьяго Альмада 77' Атлетико: Ян Облак, Робен Ле Норман, Маттео Руджери, Маркос Льоренте, Коке, Алекс Баэна ( Антуан Гризманн 74' ), Джулиано Симеоне, Николас Гонсалес ( Конор Галлахер 69' ), Александр Сёрлот ( Тьяго Альмада 68' ), Хулиан Альварес, Хосе Хименес Севилья: Одиссеас Влаходимос, Хуанлу Санчес ( Акор Адамс 72' ), Батиста Менди ( Танги Ньянзу 46' ), Габриэль Суасо, Маркан, Сесар Аспиликуэта ( Неманья Гудель 46' ), Хосе Анхель Кармона, Джибриль Соу, Исаак Ромеро, Рубен Варгас, Пеке ( Альфон Гонсалес 79' ) Жёлтые карточки: Исаак Ромеро 54' (Севилья), Танги Ньянзу 63' (Севилья), Маркан 78' (Севилья)

Статистика матча 5 Удары в створ 1 5 Удары мимо 6 47 Владение мячом 53 9 Угловые удары 4 0 Офсайды 1 8 Фолы 10

«Атлетико» занимает 4-е место в таблице Примеры с 22 очками в активе. «Севилья» — на 11-й строчке с 13-ю баллами.