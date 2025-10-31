Португальский тренер Рубен Аморим﻿ подвел итоги первого года работы в «Манчестер Юнайтед»﻿.

Рубен Аморим globallookpress.com

«Это было путешествие. Большое путешествие, тяжелое. Было очень тяжело, были хорошие моменты, были плохие. Я многому научился, и это действительно важно. Я понял, что даже в самые трудные моменты я могу оставаться верным своим убеждениям, и это важно для каждого, — приводит слова Аморима официальный сайт "Манчестер Юнайтед"﻿.

Аморим возглавил "дьяволов"﻿ осенью прошлого года. По состоянию на сегодняшний день манкунианцы﻿ занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ﻿, отставая от лидирующего "Арсенала"﻿ на шесть очков.