Португальский тренер Рубен Аморим﻿ подвел итоги первого года работы в «Манчестер Юнайтед»﻿.

Рубен Аморим
Рубен Аморим globallookpress.com

«Это было путешествие.  Большое путешествие, тяжелое.  Было очень тяжело, были хорошие моменты, были плохие.  Я многому научился, и это действительно важно.  Я понял, что даже в самые трудные моменты я могу оставаться верным своим убеждениям, и это важно для каждого, — приводит слова Аморима официальный сайт "Манчестер Юнайтед"﻿.

Аморим возглавил "дьяволов"﻿ осенью прошлого года.  По состоянию на сегодняшний день манкунианцы﻿ занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ﻿, отставая от лидирующего "Арсенала"﻿ на шесть очков.