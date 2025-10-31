Португальский тренер Рубен Аморим подвел итоги первого года работы в «Манчестер Юнайтед».
«Это было путешествие. Большое путешествие, тяжелое. Было очень тяжело, были хорошие моменты, были плохие. Я многому научился, и это действительно важно. Я понял, что даже в самые трудные моменты я могу оставаться верным своим убеждениям, и это важно для каждого, — приводит слова Аморима официальный сайт "Манчестер Юнайтед".
Аморим возглавил "дьяволов" осенью прошлого года. По состоянию на сегодняшний день манкунианцы занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего "Арсенала" на шесть очков.