Главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли подвёл итоги победы над «Нантом» (5:3) в 10-м туре Лиги 1. В этой игре полузащитник Александр Головин, появившийся на поле на 69-й минуте, отметился двумя забитыми мячами.

Александр Головин globallookpress.com

«Сегодня мы провели отличный матч. Думаю, зрители получили удовольствие — и болельщики "Монако", и фанаты "Нанта", и нейтральные любители футбола. Но для такого футбольного спектакля нужны две команды, поэтому хочу отметить, что "Нант" сыграл действительно очень хорошо.

Считаю, победа заслуженная, хотя мы и создали себе лишние сложности. Я горжусь тем, как много моментов мы смогли организовать — в этом и есть наша философия. Да, мы пропустили больше, чем хотелось бы, но это следствие нашей активной игры. Нам нужно найти правильный баланс: использовать периоды, где мы доминируем, и меньше уступать в те минуты, когда соперник получает инициативу», — приводит слова Поконьоли официальный сайт клуба.

После этой победы «Монако» располагается на втором месте в Лиге 1 с 20 очками, отставая от лидирующего «ПСЖ» всего на один балл.