Наставник «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча четвертого раунда Кубка английской лиги против «Брайтона» (2:0).

Микель Артета globallookpress.com

«Это был особенный вечер, и я очень рад по нескольким причинам. Понятно, что мы прошли в четвертьфинал и выиграли у действительно сильного соперника. Мы сделали 10 замен по сравнению с прошлым матчем, выпустили игроков, которые никогда не играли вместе. У нас произошло было два грандиозных дебюта — Макс Доумен и Андре Харриман-Аннуса.

Это уникальное чувство — дать кому-то шанс воплотить мечту в реальность. Я очень рад, что все сложилось удачно», — приводит слова Артеты пресс-служба клуба «Арсенала».

В 1/4 финала Кубка английской лиги «Арсенал» сыграет с «Кристал Пэлас».