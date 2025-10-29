Завершились два матча 1/64 финала Кубка Испании.
«Хетафе» разгромил «Интер де Вальдеморо» со счетом 11:0.
У гостей покер оформил Хуанми, отличившись на 26-й, 36-й, 44-й и 48-й минутах встречи. Дублем отметился Хавьер Муньос, забив голы на 52-й и 66-й минутах.
Еще 2 голами отличился Борха Майорал на 72-й и 76-й минутах.
Еще по голу записали на свой счет Марио Мартин на 21-й минуте, Нейу Ноупа на 54-й минуте и Хоселу на 70-й минуте.
«Валенсия» обыграла «Маракену» со счетом 5:0.
В составе победителей голы записали на свой счет Уго Дуро на 55-й минуте, Дани Раба на 60-й, Лопес Ногерол на 67-й минуте, Луис Риоха на 75-й минуте и Арно Данжума на 80-й минуте.
По итогам противостояний «Хетафе» и «Валенсия» пробились в 1/32 финала Кубка Испании.