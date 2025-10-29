Московское «Торпедо» вышло в 1/4 финала Пути регионов Кубка России, обыграв «Кубань-Холдинг» — 1:1, 3:1 по пенальти.
Счет в матче открыл форвард хозяев Владислав Шитов на 21-й минуте. Гости восстановили равновесие после реализованного пенальти Максимом Дмитриевым на 75-й минуте.
В серии пенальти точнее оказались «автозаводцы» — 3:1.
Результат матча
ТорпедоМосква2:1Кубань ХолдингПавловская
Жёлтая карточка: Олег Кожемякин 75' (Торпедо)
В следующем раунде «Торпедо» сыграет против калининградской «Балтики».