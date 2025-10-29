В следующем раунде «Торпедо» сыграет против калининградской «Балтики».

Счет в матче открыл форвард хозяев Владислав Шитов на 21-й минуте. Гости восстановили равновесие после реализованного пенальти Максимом Дмитриевым на 75-й минуте.

Московское «Торпедо» вышло в 1/4 финала Пути регионов Кубка России, обыграв «Кубань-Холдинг» — 1:1, 3:1 по пенальти.

2.95

Прогнозы•Завтра 17:00 «Уфа» — «Нефтехимик». Прогноз и ставка Нижнекамцы доставят проблемы уфимцам?

Футбол•Вчера 08:50 Бандитский Петербург: игрока «Зенита» Мостового чуть не похитили студенты

Футбол•Вчера 07:17 Тимур Журавель: Очередной раз Станкович не знает, с каким планом «Спартак» выходит на матч

Футбол•27/10/2025 21:39 «Ахмат» — «Сочи»: онлайн, прямая трансляция матча РПЛ

Футбол•27/10/2025 16:10 Фиаско Юрана в Турции: 11 матчей — и отставка от Садыгова?

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 14:09 Спираль ошибок: как «Ювентус» сам загнал себя в кризис

Футбол•Сегодня 14:04 Интрига — всё. Почему мы уже знаем, что «Арсенал» выиграет титул АПЛ

Футбол•Сегодня 10:02 «Ман Сити» в плену Холанна: почему команда Гвардиолы рискует остаться без титула

Футбол•Вчера 12:27 Тяжелые последствия: как взрослые сделали Ямаля крайним после Эль-Класико

Футбол•Вчера 16:06 «Я ухожу из команды». Что стоит за конфликтом Винисиуса с Хаби Алонсо

Выбор читателей

Футбол•27/10/2025 08:00 Прагматизм, приносящий результат. Тандем Аллегри и «Милана» взял курс на скудетто

Бои•23/10/2025 12:19 5 причин, почему Фьюри лучше не возвращаться в бокс после проигрышей Усику

Теннис•25/10/2025 16:20 Ползущая экспансия: как Саудовская Аравия расширяет свое влияние в теннисном мире

Футбол•24/10/2025 17:50 Будущее уже забивает голы: вундеркинд из Мексики и еще четыре лучших игрока ЧМ U20

Бои•Вчера 11:14 Ждать год титульник или драться? Волков — главный проигравший из-за отмены боя Ган-Аспиналл

Самое интересное

Футбол•02/10/2025 17:50 Большие деньги в Стамбуле: как турецкие гранды нашли сотни миллионов на трансферы

Футбол•02/10/2025 12:24 Будущее «Сан-Сиро»: почему один из самых культовых стадионов Европы будет снесен и построен заново

Футбол•01/10/2025 12:41 «Я коллекционирую отношения, а не трофеи». Почему мы скучаем по футболу Клоппа, а он — нет

Футбол•30/09/2025 18:42 Легендарная коллаба: как Oasis и «Манчестер Сити» помогали друг другу