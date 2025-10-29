«Лейпциг» в гостях одолел «Энерги» (4:1) в матче 1/16 финала Кубка Германии.

У гостей дубль оформил Кристоф Баумгартнер, отличившись на 28-й и 37-й минутах. Еще по голу записали на свой счет Жоан Бакайоко на 13-й минуте и Эзехил Банзюзи на 59-й минуте.

В составе «Энерги» единственный гол забил Эрик Энгельгардт на 86-й минуте.

Результат матча

Энерги Германия. Кубок 1:4 РБ Лейпциг Лейпциг

0:1 Жоан Бакайоко 13' 0:2 Кристоф Баумгартнер 28' 0:3 Кристоф Баумгартнер 37' 0:4 Эзекил Банзузи 59' 1:4 Эрик Энгельгардт 86'

Энерги: Мариус Функ, Генри Рориг ( Симон Штрауди 72' ), Андерсон Лукоки ( Леон Гувара 72' ), King Samuel Manu, Nyamekye Awortwie-Grant ( Tim Campulka 46' ), Moritz Hannemann, Dominik Pelivan, Axel Borgmann, Tolcay Cigerci, Justin Butler ( Can Yahya Moustfa 60' ), Merveille Biankadi ( Эрик Энгельгардт 46' )

РБ Лейпциг: Мартен Вандевордт, Эль-Шадай Битшиабу, Вилли Орбан, Ромуло, Кристоф Баумгартнер ( Ксавер Шлагер 46' ), Николас Зайвальд ( Andrija Maksimovic 72' ), Эзекил Банзузи, Давид Раум, Боте Баку ( Лукас Клостерман 64' ), Антонио Нуса ( Конрад Хардер 63' ), Жоан Бакайоко

Жёлтые карточки: Merveille Biankadi 33' — Боте Баку 47', Эзекил Банзузи 61', Давид Раум 90+3'