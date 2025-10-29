«Лейпциг» в гостях одолел «Энерги» (4:1) в матче 1/16 финала Кубка Германии.
У гостей дубль оформил Кристоф Баумгартнер, отличившись на 28-й и 37-й минутах. Еще по голу записали на свой счет Жоан Бакайоко на 13-й минуте и Эзехил Банзюзи на 59-й минуте.
В составе «Энерги» единственный гол забил Эрик Энгельгардт на 86-й минуте.
Результат матча
ЭнергиГермания. Кубок1:4РБ ЛейпцигЛейпциг
0:1 Жоан Бакайоко 13' 0:2 Кристоф Баумгартнер 28' 0:3 Кристоф Баумгартнер 37' 0:4 Эзекил Банзузи 59' 1:4 Эрик Энгельгардт 86'
Энерги: Мариус Функ, Генри Рориг (Симон Штрауди 72'), Андерсон Лукоки (Леон Гувара 72'), King Samuel Manu, Nyamekye Awortwie-Grant (Tim Campulka 46'), Moritz Hannemann, Dominik Pelivan, Axel Borgmann, Tolcay Cigerci, Justin Butler (Can Yahya Moustfa 60'), Merveille Biankadi (Эрик Энгельгардт 46')
РБ Лейпциг: Мартен Вандевордт, Эль-Шадай Битшиабу, Вилли Орбан, Ромуло, Кристоф Баумгартнер (Ксавер Шлагер 46'), Николас Зайвальд (Andrija Maksimovic 72'), Эзекил Банзузи, Давид Раум, Боте Баку (Лукас Клостерман 64'), Антонио Нуса (Конрад Хардер 63'), Жоан Бакайоко
Жёлтые карточки: Merveille Biankadi 33' — Боте Баку 47', Эзекил Банзузи 61', Давид Раум 90+3'
По итогам встречи «Лейпциг» пробился в 1/8 финала Кубка Германии, а «Энерги» завершил свой путь на турнире.