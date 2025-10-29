Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар высказался о нынешнем футболисте команды Ламине Ямале.

Ламин Ямаль
Ламин Ямаль globallookpress.com

«Он не лучший игрок в мире.  И в прошлом сезоне не был таковым.  Он может стать лучшим, но пока нет.  Кто может его подстегнуть?  Это работа его партнёров по команде и тренера.

Если Ламин не полностью готов к матчу, то ему лучше притормозить и не играть.  Ему нужно выходить на поле, когда он абсолютно готов и нет никаких оправданий.  Ему нужны передышка и полное восстановление», — приводит слова Гаспара Sport.es.

В нынешнем сезоне на счету 18-летнего Ямаля восемь матчей во всех турнирах, три точных удара и пять ассистов.