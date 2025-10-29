Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев высказался о последних результатах самарской команды.

Магомед Адиев globallookpress.com

«У нас выбыли Раков, Божин, Бабкин, а это основополагающие игроки для нас. Сколько лечатся Витюгов, Хубулов. Вы просто посмотрите, сколько у нас травмированных. У нас не такая большая скамейка, мы довольно‑таки скромный клуб. Мы не топ‑команда, чтобы иметь по два человека на одну позицию. Когда выпадает один‑два человека — не такая проблема, но у нас их целый набор», — приводит слова Адиева «Матч ТВ».

«Крылья» на данный момент занимают 11-е место, набрав 13 очков. Самарцы в последних пяти встречах потерпели четыре поражения.