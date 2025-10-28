Испанские СМИ зафиксировали словесный конфликт между нападающим «Барселоны» Ламином Ямалем и форвардом «Реала» Винисиусом Жуниором после завершения матча 10-го тура Ла Лиги. Встреча состоялась 26 октября на «Сантьяго Бернабеу» и завершилась победой мадридского клуба со счётом 2:1.

По данным программы El Día Después на Movistar+, уходя в подтрибунное помещение после эмоционального обмена репликами на поле, Ямаль обратился к Винисиусу с вызовом подраться один на один. Тот, в свою очередь, принял предложение — завязавшийся диалог сопровождался повышенной напряжённостью, но до физического столкновения ситуации не дошло.

После 10 туров «Реал» возглавляет турнирную таблицу, набрав 27 очков. «Барселона» с 22 очками располагается на втором месте.