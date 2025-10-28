Бразильский клуб «Палмейрас» хочет купить хавбека «Зенита» Вендела в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает издание BolaVip.

Уточняется, что руководство «Палмейраса» стремится укрепить центр поля и рассматривает Вендела как приоритетную цель. Если питерский клуб будет готов расстаться с игроком, бразильцы попытаются оформить сделку уже в январе.

28-летний Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. За это время он провёл 161 матч, забил 21 гол и стал одним из ключевых игроков команды. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

На данный момент «Зенит» занимает четвёртое место в таблице РПЛ, набрав 26 очков.