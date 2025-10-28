Пресс-служба сборной России сообщила, что тренерский штаб национальной команды принял решение добавить нападающих Константина Тюкавина и Николая Комличенко в расширенный список игроков, вызванных на ноябрьский сбор.

Константин Тюкавин globallookpress.com

«Приняли решение дополнительно включить двух форвардов в расширенный список сборной. Это связано с тем, что не все наши нападающие получают достаточно игровой практики в своих клубах. Кроме того, впереди ещё два тура РПЛ и матчи Кубка России», — сказал главный тренер команды Валерий Карпин «Чемпионату».

В октябрьскую международную паузу сборная России провела две товарищеские встречи: со сборной Ирана (победа 2:1) и сборной Боливии (уверенная победа 3:0). В ноябрьскую паузу запланированы матчи с командами Перу и Чили.