Полузащитники «Пари Сен-Жермен» Жоау Невеш и Фабиан Руис вернулись к тренировкам в общей группе, сообщает французское издание Footmercato.

Фабиан Руис globallookpress.com

Невеш получил травму левого подколенного сухожилия 17 сентября в матче 1-го тура нового общего этапа Лиги чемпионов против «Аталанты» (4:0). С тех пор португалец пропустил восемь официальных матчей «ПСЖ». Что касается испанца Фабиана Руиса, он повредил приводящую мышцу 1 октября в поединке 2-го тура ЛЧ с «Барселоной» (2:1 в пользу парижан).

29 октября «ПСЖ» сыграет в 10-м туре Лиги 1 на выезде против «Лорьяна». Матч пройдёт на стадионе «дю Мустуа — Ив Алленма».