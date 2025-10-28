Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Наполи» не сыграл красиво, но победил на выезде. Команда Антонио Конте выцарапала три очка в Лечче (0:1), закрепилась на первой строчке таблицы и при этом ещё раз напомнила: сейчас у чемпиона решают не форварды, а вратарь и полузащитники.

Результат матча

ЛеччеЛеччеЛечче0:1НаполиНаполиНеаполь
0:1 Андре Франк Замбо Ангисса 69'
Лечче:  Владимиро Фальконе,  Данило Филипе Мело Вейга,  Тьягу Габриел,  Антонино Галло,  Киалонда Гаспар,  Лассана Кулибали (Бальтазар Пьерре 77'),  Юльбер Рамадани,  Медон Бериша (Юссеф Мале 77'),  Сантьяго Пьеротти (Тете Моренте 46'),  Франческо Камарда (Никола Штулич 70'),  Ламек Банда (Конан Н’Дри 65')
Наполи:  Ваня Милинкович-Савич,  Матиас Оливера (Расмус Хёйлунн 61'),  Жуан Жесус,  Алессандро Буонджорно,  Джованни Ди Лоренцо,  Ноа Ланг (Давид Нерес 48'),  Элиф Элмас (Мигель Гутьеррес 85'),  Билли Гилмор,  Андре Франк Замбо Ангисса,  Лоренцо Лукка (Леонардо Спинаццола 61'),  Маттео Политано (Скотт МакТоминай 61')
Жёлтые карточки:  Юльбер Рамадани 62',  Конан Н’Дри 88'  —  Матиас Оливера 26'

Старт был вязким и нервным, без ощущения, что играет лидер против команды, которая ни разу не побеждала дома.  Конте вернулся к 4-3-3 — по сути вынужденно.  Де Брёйне выбыл надолго из-за серьёзной травмы бедра, Лоботка, Мерет и Лукаку тоже вне обоймы, а Ноа Ланг, один из самых острых у «Наполи» в первом тайме, после удара по бедру не дотянул до часа игры и попросил замену.  Скамейка, по идее, должна была спасать «Лечче» — а спасла «Наполи».

«Лечче» — «Наполи»
«Лечче» — «Наполи» globallookpress.com

Первые 45 минут шли под контролем гостей, но не под диктовку.  «Наполи» держал мяч, пытался рвать левый край через связку Элмас — Ланг, Гилмор бил издали, Оливейра врывался в штрафную, но решающего удара не было: либо защита «Лечче» читала последний пас, либо Фальконе спасал ногой в ближнем углу, как в момент выхода Оливейры один на один.  У «Лечче» тоже были шансы — Бериша бил из-за штрафной, Камарда в опасной ситуации сыграл рукой и упустил момент.

А во втором тайме всё могло перевернуться.  После корнера «Лечче» мяч срикошетил в руку Хуана Жезуса.  Сначала судья дал доиграть, но ВАР вмешался, пенальти всё-таки назначили.  Бить подошёл Камарда — и вот тут случился эпизод вечера.  Ваня Милинкович-Савич прочитал удар, вытащил его и сохранил нули на табло.  Это уже пятый отражённый пенальти (из последних девяти!) в Серии А для серба — поразительная статистика.

Ваня Милинкович-Савич и Хуан Жезус
Ваня Милинкович-Савич и Хуан Жезус globallookpress.com

Можно спокойно сказать: здесь «Наполи» выжил.  Потому что пропусти — и этот матч превращался бы в типичную ловушку мидвика, где фаворит 30 минут суетится против низкого блока и ловит контратаки.

Ангисса оставляет «Наполи» на первом месте

После отбитого пенальти Конте понял, что на осторожной версии 4-3-3 далеко не уедешь.  Пошёл тяжёлый апгрейд: одновременно вышли Хёйлунн, Мактоминей и Спинаццола.  Этим ходом «Наполи» поменял вектор матча.  И именно тогда пришёл гол.

69-я минута, штрафной.  Давид Нерес мягко навешивает, на мяч влетает Ангисса — не форвард, не «девятка», а снова тот самый мощный полузащитник, который в этой версии «Наполи» часто решает.  Точный кивок в дальний угол, 0:1.

Франк Замбо-Ангисса празднует гол
Франк Замбо-Ангисса празднует гол globallookpress.com

Это уже четвёртый гол Ангисса в сезоне и второй подряд в чемпионате.  Он тащит команду не только в отборе и в разрушении, но и в чистом результате.  У «Наполи» прямо сейчас есть странная статистика: нападающие буксуют, а полузащитники закрывают их работу.  Всего «центр поля» уже забил больше десятка с начала сезона, причём именно в играх, где классические страйкеры вязнут.  Неудивительно, что Ангисса снова MVP, пятый раз за девять туров.  В нынешней команде Конте он отвечает за импульс и характер.

Это не было легко. И это важно

Счёт минимальный, но определяющий многое.  Во-первых, «Наполи» наконец-то оставил ворота сухими.  До «Лечче» команда пропускала восемь матчей подряд во всех турнирах — для коллектива, который в прошлом сезоне хвалили как одну из самых надёжных систем Европы, это был тревожный тренд.  Здесь — ноль пропущенных, и не только из-за вратаря.  После забитого Конте не постеснялся перейти в режим «терпим и выносим», классический блок выживания: низкая линия, дисциплина, никакой романтики.  Можно сказать «некрасиво», но это как раз то, в чём Антонио Конте разбирается лучше остальных.

«Лечче» — «Наполи»
«Лечче» — «Наполи» globallookpress.com

Во-вторых, «Наполи» прервал неприятную гостевую серию.  До этого было четыре подряд поражения вне Неаполя — и разговоры про «сложный октябрь», «перестройку после лета», «слишком много травм».  Победа в «Лечче» — важный сдвиг нарратива.

В-третьих, это прямое влияние на таблицу.  Наполи уходит на +3 от ближайшего преследователя («Ромы») и временно в одиночку возглавляет лигу.  Это отрыв на десять очков, это не чемпионский спринт в феврале — но это уже «мини-фора», как выразились итальянские газеты.  И сигнал всем остальным, что даже без Де Брёйне, без Лоботки, с полуздоровым Хёйлунном на скамейке команда Конте всё ещё держится первой.

Календарь и таблица Серии А

А «Лечче»?  Им обидно до хруста зубов.  Ди Франческо выбрал грамотный план: 4-3-3 против 4-3-3, дисциплина без мяча, охота на ошибку в первой фазе розыгрыша «Наполи», быстрые выходы через фланг.  Почти сработало.  Но тренер получит и критику: пенальти бил очень (возможно, слишком) молодой Камарда, но не справился с давлением момента.  Не забил — и это был единственный шанс хозяев на сенсацию.