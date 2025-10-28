«Наполи» не сыграл красиво, но победил на выезде. Команда Антонио Конте выцарапала три очка в Лечче (0:1), закрепилась на первой строчке таблицы и при этом ещё раз напомнила: сейчас у чемпиона решают не форварды, а вратарь и полузащитники.

Результат матча Лечче Лечче 0:1 Наполи Неаполь 0:1 Андре Франк Замбо Ангисса 69' Лечче: Владимиро Фальконе, Данило Филипе Мело Вейга, Тьягу Габриел, Антонино Галло, Киалонда Гаспар, Лассана Кулибали ( Бальтазар Пьерре 77' ), Юльбер Рамадани, Медон Бериша ( Юссеф Мале 77' ), Сантьяго Пьеротти ( Тете Моренте 46' ), Франческо Камарда ( Никола Штулич 70' ), Ламек Банда ( Конан Н’Дри 65' ) Наполи: Ваня Милинкович-Савич, Матиас Оливера ( Расмус Хёйлунн 61' ), Жуан Жесус, Алессандро Буонджорно, Джованни Ди Лоренцо, Ноа Ланг ( Давид Нерес 48' ), Элиф Элмас ( Мигель Гутьеррес 85' ), Билли Гилмор, Андре Франк Замбо Ангисса, Лоренцо Лукка ( Леонардо Спинаццола 61' ), Маттео Политано ( Скотт МакТоминай 61' ) Жёлтые карточки: Юльбер Рамадани 62', Конан Н’Дри 88' — Матиас Оливера 26'

Статистика матча 2 Удары в створ 3 3 Удары мимо 5 41 Владение мячом 59 3 Угловые удары 5 1 Офсайды 0 10 Фолы 14

Старт был вязким и нервным, без ощущения, что играет лидер против команды, которая ни разу не побеждала дома. Конте вернулся к 4-3-3 — по сути вынужденно. Де Брёйне выбыл надолго из-за серьёзной травмы бедра, Лоботка, Мерет и Лукаку тоже вне обоймы, а Ноа Ланг, один из самых острых у «Наполи» в первом тайме, после удара по бедру не дотянул до часа игры и попросил замену. Скамейка, по идее, должна была спасать «Лечче» — а спасла «Наполи».

Первые 45 минут шли под контролем гостей, но не под диктовку. «Наполи» держал мяч, пытался рвать левый край через связку Элмас — Ланг, Гилмор бил издали, Оливейра врывался в штрафную, но решающего удара не было: либо защита «Лечче» читала последний пас, либо Фальконе спасал ногой в ближнем углу, как в момент выхода Оливейры один на один. У «Лечче» тоже были шансы — Бериша бил из-за штрафной, Камарда в опасной ситуации сыграл рукой и упустил момент.

А во втором тайме всё могло перевернуться. После корнера «Лечче» мяч срикошетил в руку Хуана Жезуса. Сначала судья дал доиграть, но ВАР вмешался, пенальти всё-таки назначили. Бить подошёл Камарда — и вот тут случился эпизод вечера. Ваня Милинкович-Савич прочитал удар, вытащил его и сохранил нули на табло. Это уже пятый отражённый пенальти (из последних девяти!) в Серии А для серба — поразительная статистика.

Можно спокойно сказать: здесь «Наполи» выжил. Потому что пропусти — и этот матч превращался бы в типичную ловушку мидвика, где фаворит 30 минут суетится против низкого блока и ловит контратаки.

Ангисса оставляет «Наполи» на первом месте

После отбитого пенальти Конте понял, что на осторожной версии 4-3-3 далеко не уедешь. Пошёл тяжёлый апгрейд: одновременно вышли Хёйлунн, Мактоминей и Спинаццола. Этим ходом «Наполи» поменял вектор матча. И именно тогда пришёл гол.

69-я минута, штрафной. Давид Нерес мягко навешивает, на мяч влетает Ангисса — не форвард, не «девятка», а снова тот самый мощный полузащитник, который в этой версии «Наполи» часто решает. Точный кивок в дальний угол, 0:1.

Это уже четвёртый гол Ангисса в сезоне и второй подряд в чемпионате. Он тащит команду не только в отборе и в разрушении, но и в чистом результате. У «Наполи» прямо сейчас есть странная статистика: нападающие буксуют, а полузащитники закрывают их работу. Всего «центр поля» уже забил больше десятка с начала сезона, причём именно в играх, где классические страйкеры вязнут. Неудивительно, что Ангисса снова MVP, пятый раз за девять туров. В нынешней команде Конте он отвечает за импульс и характер.

Это не было легко. И это важно

Счёт минимальный, но определяющий многое. Во-первых, «Наполи» наконец-то оставил ворота сухими. До «Лечче» команда пропускала восемь матчей подряд во всех турнирах — для коллектива, который в прошлом сезоне хвалили как одну из самых надёжных систем Европы, это был тревожный тренд. Здесь — ноль пропущенных, и не только из-за вратаря. После забитого Конте не постеснялся перейти в режим «терпим и выносим», классический блок выживания: низкая линия, дисциплина, никакой романтики. Можно сказать «некрасиво», но это как раз то, в чём Антонио Конте разбирается лучше остальных.

Во-вторых, «Наполи» прервал неприятную гостевую серию. До этого было четыре подряд поражения вне Неаполя — и разговоры про «сложный октябрь», «перестройку после лета», «слишком много травм». Победа в «Лечче» — важный сдвиг нарратива.

В-третьих, это прямое влияние на таблицу. Наполи уходит на +3 от ближайшего преследователя («Ромы») и временно в одиночку возглавляет лигу. Это отрыв на десять очков, это не чемпионский спринт в феврале — но это уже «мини-фора», как выразились итальянские газеты. И сигнал всем остальным, что даже без Де Брёйне, без Лоботки, с полуздоровым Хёйлунном на скамейке команда Конте всё ещё держится первой.

А «Лечче»? Им обидно до хруста зубов. Ди Франческо выбрал грамотный план: 4-3-3 против 4-3-3, дисциплина без мяча, охота на ошибку в первой фазе розыгрыша «Наполи», быстрые выходы через фланг. Почти сработало. Но тренер получит и критику: пенальти бил очень (возможно, слишком) молодой Камарда, но не справился с давлением момента. Не забил — и это был единственный шанс хозяев на сенсацию.