Экс-полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился мнением о ситуации с заменой Винисиуса Жуниора в матче мадридцев против «Барселоны» (2:1) в 10-м туре Ла Лиги.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

«Мне тоже никогда не нравилось, когда меня заменяли. Но, честно говоря, я никогда не шел после такого в раздевалку. Всегда легко судить со стороны, но на самом деле никто, кроме тех, кто находится на поле в эль-класико, перед 80 000 зрителей при счете 2:1, не знает, что футболисту в последнюю очередь хочется уйти на скамейку», — сказал Кроос в эфире собственного подкаста.

В этом матче бурную реакцию вызвала замена бразильского вингера «Реала» Винисиуса Жуниора на 72-й минуте: игрок отказался пожать руку главному тренеру Хаби Алонсо и сразу ушел в подтрибунное помещение, но вскоре вернулся на скамейку запасных.