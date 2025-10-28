Дортмундская «Боруссия» оказалась сильнее «Айнтрахта» в гостевом матче 1/16 финала Кубка Германии — 1:1, 4:2 по пенальти.
Хозяева открыли счет уже 7-й минуте благодаря голу Ансгара Кнауффа. Юлиан Брандт восстановил равновесие на 48-й минуте.
Основное время завершилось вничью и матч перешел в дополнительное время, где также команды не смогли отличиться.
В послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «Боруссии» — 4:2.
Результат матча
Айнтрахт ФФранкфурт1:1Боруссия ДДортмунд
1:0 Ансгар Кнауфф 7' 1:1 Юлиан Брандт 48' 2:1 Джан Узун 114' пен. 3:1 Миши Батшуайи 114' пен. 3:2 Феликс Нмеча 114' пен. 3:3 Карни Чуквуэмека 114' пен. 3:4 Фабиу Силва 114' пен. 3:5 Никлас Зюле 114' пен.
Айнтрахт Ф: Михаэль Цеттерер, Расмус Кристенсен, Робин Кох, Артур Теате, Натаниэль Браун, Рицу Доан, Хуго Ларссон (Эйе Скири 72'), Ансгар Кнауфф (Жан-Маттео Баойя 89'), Марио Гётце (Джан Узун 72'), Фарес Шаиби, Жонатан Буркардт
Боруссия Д: Грегор Кобель, Даниэль Свенссон, Юлиан Рюэрсон, Аарон Ансельмино (Никлас Зюле 46'), Нико Шлоттербек, Вальдемар Антон, Карим Адейеми (Серу Гирасси 77'), Максимилиан Байер, Юлиан Брандт (Феликс Нмеча 91'), Марсель Забитцер (Карни Чуквуэмека 91'), Джоб Беллингем
Жёлтые карточки: Фарес Шаиби 98' — Аарон Ансельмино 42', Никлас Зюле 59', Фабиу Силва 114'
«Айнтрахт» стал третьим клубом из первой Бундеслиги, выбывший из турнира.