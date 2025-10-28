Дортмундская «Боруссия» оказалась сильнее «Айнтрахта» в гостевом матче 1/16 финала Кубка Германии — 1:1, 4:2 по пенальти.

Серу Гирасси globallookpress.com

Хозяева открыли счет уже 7-й минуте благодаря голу Ансгара Кнауффа. Юлиан Брандт восстановил равновесие на 48-й минуте.

Основное время завершилось вничью и матч перешел в дополнительное время, где также команды не смогли отличиться.

В послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «Боруссии» — 4:2.

Результат матча Айнтрахт Ф Франкфурт 1:1 Боруссия Д Дортмунд 1:0 Ансгар Кнауфф 7' 1:1 Юлиан Брандт 48' 2:1 Джан Узун 114' пен. 3:1 Миши Батшуайи 114' пен. 3:2 Феликс Нмеча 114' пен. 3:3 Карни Чуквуэмека 114' пен. 3:4 Фабиу Силва 114' пен. 3:5 Никлас Зюле 114' пен. Айнтрахт Ф: Михаэль Цеттерер, Расмус Кристенсен, Робин Кох, Артур Теате, Натаниэль Браун, Рицу Доан, Хуго Ларссон ( Эйе Скири 72' ), Ансгар Кнауфф ( Жан-Маттео Баойя 89' ), Марио Гётце ( Джан Узун 72' ), Фарес Шаиби, Жонатан Буркардт Боруссия Д: Грегор Кобель, Даниэль Свенссон, Юлиан Рюэрсон, Аарон Ансельмино ( Никлас Зюле 46' ), Нико Шлоттербек, Вальдемар Антон, Карим Адейеми ( Серу Гирасси 77' ), Максимилиан Байер, Юлиан Брандт ( Феликс Нмеча 91' ), Марсель Забитцер ( Карни Чуквуэмека 91' ), Джоб Беллингем Жёлтые карточки: Фарес Шаиби 98' — Аарон Ансельмино 42', Никлас Зюле 59', Фабиу Силва 114'

Статистика матча 6 Удары в створ 2 6 Удары мимо 6 49 Владение мячом 51 3 Угловые удары 5 4 Офсайды 4 9 Фолы 14

«Айнтрахт» стал третьим клубом из первой Бундеслиги, выбывший из турнира.