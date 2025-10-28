В 9-м туре итальянской Серии А состоится противостояние «Аталанты» и «Милана». Встреча пройдет в Бергамо 28 октября. Начало в 21:45 мск.
«Аталанта» после 4 ничьих подряд имеет 12 очков и с этим результатом занимает 7-е место. Бергамаски имеют возможность подняться в зону еврокубков, поэтому будут пытаться сегодня победить.
«Милан» борется за лидерство с «Ромой» и «Наполи». В прошлом туре «россонери» подвела защита, из-за чего они не смогли победить «Пизу» (2:2). Это не позволило команде остаться на вершине таблицы.
В Серии А миланцы не могут выиграть у «Аталанты» уже 5 матчей подряд, 4 из которых остались за «черно-синими».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.83.
- Букмекеры дают 2.67 на «Аталанту», 2.85 на «Милан», 3.25 на ничью.
- Искусственный интеллект предсказал победу «Милана» со счетом 1:0.
Трансляция матча
