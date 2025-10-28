В 9-м туре итальянской Серии А состоится противостояние «Аталанты» и «Милана». Встреча пройдет в Бергамо 28 октября. Начало в 21:45 мск.

«Аталанта» после 4 ничьих подряд имеет 12 очков и с этим результатом занимает 7-е место. Бергамаски имеют возможность подняться в зону еврокубков, поэтому будут пытаться сегодня победить.

«Милан» борется за лидерство с «Ромой» и «Наполи». В прошлом туре «россонери» подвела защита, из-за чего они не смогли победить «Пизу» (2:2). Это не позволило команде остаться на вершине таблицы.

В Серии А миланцы не могут выиграть у «Аталанты» уже 5 матчей подряд, 4 из которых остались за «черно-синими».

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.83.

Букмекеры дают 2.67 на «Аталанту», 2.85 на «Милан», 3.25 на ничью.

Искусственный интеллект предсказал победу «Милана» со счетом 1:0.

Прямую трансляцию матча «Аталанта» — «Милан» смотрите на LiveCup.Run.

