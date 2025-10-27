Полузащитник «Сочи» Михаил Игнатов прокомментировал победу своей команды в матче 13-го тура РПЛ против «Ахмата» (4:2).

Фрагмент матча «Ахмат» — «Сочи» t.me/Sochipfc

Футболист оформил дубль в этом матче, отличившись на 36-й и 66-й минутах.

«Тяжелый матч получился. В какой‑тио момент повезло с голами. Давление было сумасшедшее от "Ахмата". Хорошо, что выдержали. Сумбурная игра, тяжелая. Самое главное, что победили и взяли три очка. А качество игры разберем на базе.

Мы двигаемся от игры к игре. Будем прибавлять, слушать тренера. Думаю, качество игры будет становиться еще лучше», — сказал Игнатов «Матч ТВ».

После этого матча «Сочи» занимает предпоследнее 15-е место в таблице с 8-ю очками в активе.