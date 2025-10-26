Завершились два матча 8-го тура итальянской Серии А.

Фрагмент матча «Сассуоло» — «Рома» globallookpress.com

«Рома» одержала гостевую победу над «Сассуоло» со счетом 1:0.

Единственный гол римляне забили на 16-й минуте благодаря усилиям Пауло Дибалы.

Результат матча Сассуоло Сассуоло 0:1 Рома Рим 0:1 Пауло Дибала 16' Сассуоло: Арьянет Мурич, Себастьян Валюкевич, Джей Идзес, Филиппо Романья ( Фали Канде 39' ), Джош Дойг, Кристиан Торстведт ( Кристиан Вольпато 61' ), Неманья Матич, Алиу Фадера ( Арман Лорьенте 82' ), Доменико Берарди ( Астер Вранкс 61' ), Андреа Пинамонти, Исмаэль Коне ( Валид Шеддира 82' ) Рома: Миле Свилар, Константинос Цимикас ( Марио Эрмосо 46' ), Эван Н'Дика, Джанлука Манчини, Зеки Челик, Ману Коне, Бриан Кристанте ( Матиас Соуле 66' ), Нейл Эль-Айнауи, Уэсли Франса, Пауло Дибала ( Лоренцо Пеллегрини 66' ), Леон Бэйли ( Артем Довбик 50' ) Жёлтые карточки: Кристиан Торстведт 34', Джош Дойг 37', Кристиан Вольпато 77' — Джанлука Манчини 24', Марио Эрмосо 48'

Статистика матча 1 Удары в створ 8 7 Удары мимо 6 41 Владение мячом 59 6 Угловые удары 6 1 Офсайды 1 18 Фолы 16

«Рома» занимает 2-е место в таблице Серии А с 18-ю очками в активе. «Сассуоло» — на 12-й строчке с 10-ю баллами.

«Верона» и «Кальяри» поделили очки (2:2) в матче Серии А.

У хозяев отличились Роберто Гальярдини на 23-й минуте и Гифт Орбан на 60-й минуте.

«Кальяри» смог совершить камбэк, забив свои голы на 77-й и 90+2-й минутах. Отличились Рияд Идрисси и Маттиа Феличи соответственно.

После этого матча «Верона» занимает 17-е место в таблице Серии А с 5-ю очками в активе. «Кальяри» — на 13-й строчке с 9-ю баллами.