Завершились два матча 8-го тура итальянской Серии А.
«Рома» одержала гостевую победу над «Сассуоло» со счетом 1:0.
Единственный гол римляне забили на 16-й минуте благодаря усилиям Пауло Дибалы.
Результат матча
СассуолоСассуоло0:1РомаРим
0:1 Пауло Дибала 16'
Сассуоло: Арьянет Мурич, Себастьян Валюкевич, Джей Идзес, Филиппо Романья (Фали Канде 39'), Джош Дойг, Кристиан Торстведт (Кристиан Вольпато 61'), Неманья Матич, Алиу Фадера (Арман Лорьенте 82'), Доменико Берарди (Астер Вранкс 61'), Андреа Пинамонти, Исмаэль Коне (Валид Шеддира 82')
Рома: Миле Свилар, Константинос Цимикас (Марио Эрмосо 46'), Эван Н'Дика, Джанлука Манчини, Зеки Челик, Ману Коне, Бриан Кристанте (Матиас Соуле 66'), Нейл Эль-Айнауи, Уэсли Франса, Пауло Дибала (Лоренцо Пеллегрини 66'), Леон Бэйли (Артем Довбик 50')
Жёлтые карточки: Кристиан Торстведт 34', Джош Дойг 37', Кристиан Вольпато 77' — Джанлука Манчини 24', Марио Эрмосо 48'
«Рома» занимает 2-е место в таблице Серии А с 18-ю очками в активе. «Сассуоло» — на 12-й строчке с 10-ю баллами.
«Верона» и «Кальяри» поделили очки (2:2) в матче Серии А.
У хозяев отличились Роберто Гальярдини на 23-й минуте и Гифт Орбан на 60-й минуте.
«Кальяри» смог совершить камбэк, забив свои голы на 77-й и 90+2-й минутах. Отличились Рияд Идрисси и Маттиа Феличи соответственно.
После этого матча «Верона» занимает 17-е место в таблице Серии А с 5-ю очками в активе. «Кальяри» — на 13-й строчке с 9-ю баллами.