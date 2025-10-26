Завершились два матча 9-го тура английской Премьер-лиги.

Фрагмент матча «Астон Вилла» — «Манчестер Сити»
Фрагмент матча «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» globallookpress.com

В одной из встреч «Астон Вилла» одолела «Манчестер Сити» со счетом 1:0.

У «львов» победный гол записал на свой счет Мэтти Кэш на 19-й минуте.

На 90-й минуте нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн сравнял счет, но судья отменил взятие ворот после просмотра ВАР.

Результат матча

Астон ВиллаБирмингемАстон Вилла1:0Манчестер СитиМанчестер СитиМанчестер
1:0 Мэтти Кэш 19'
Астон Вилла:  Дамиан Эмилиано Мартинес,  Эзри Конса,  Пау Торрес,  Лука Динь (Ян Матсен 86'),  Бубакар Камара,  Мэтти Кэш,  Амаду Онана,  Джон МакГинн (Росс Баркли 74'),  Эмилиано Буэндия (Джейдон Санчо 29'),  Морган Роджерс,  Олли Уоткинс (Дониелл Мален 86')
Манчестер Сити:  Джанлуиджи Доннарумма,  Йошко Гвардиол,  Рубен Диаш,  Джон Стоунс (Жереми Доку 61'),  Савиньо (Омар Мармуш 83'),  Бернарду Силва (Николас Гонсалес 61'),  Тейьяни Рейндерс (Райан Шерки 76'),  Эрлинг Холанд,  Филип Фоден,  Оскар Бобб (Nico O'Reilly 61'),  Матеус Нунес
Жёлтые карточки:  Бубакар Камара 81'  —  Савиньо 40',  Тейьяни Рейндерс 54',  Филип Фоден 80'

После этого матча «Астон Вилла» занимает 7-е место в таблице АПЛ с 15-ю очками в активе.  «Манчестер Сити» — на 4-й позиции (16).

«Бернли» вырвал победу у «Вулверхэмптона», победив со счетом 3:2.

У гостей дубль оформил Зиан Флемминг, отличившись на 14-й и 30-й минутах.

«Вулверхэмптон» сумел совершить камбэк благодаря голам Йёргена Странна Ларсена на 42-й минуте с пенальти и Маршалл Мунеци на 45+4-й минуте.

Уже на 90+5-й минуте игрок «Бернли» Лайл Фостер забил победный гол для своей команды — 3:2.

«Бернли» располагается на 16-й позиции в таблице АПЛ с 10-ю очками в активе.  «Вулверхэмптон» — на последней 20-й строчке с 2 баллами.