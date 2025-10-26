Завершились два матча 9-го тура английской Премьер-лиги.
В одной из встреч «Астон Вилла» одолела «Манчестер Сити» со счетом 1:0.
У «львов» победный гол записал на свой счет Мэтти Кэш на 19-й минуте.
На 90-й минуте нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн сравнял счет, но судья отменил взятие ворот после просмотра ВАР.
Результат матча
После этого матча «Астон Вилла» занимает 7-е место в таблице АПЛ с 15-ю очками в активе. «Манчестер Сити» — на 4-й позиции (16).
«Бернли» вырвал победу у «Вулверхэмптона», победив со счетом 3:2.
У гостей дубль оформил Зиан Флемминг, отличившись на 14-й и 30-й минутах.
«Вулверхэмптон» сумел совершить камбэк благодаря голам Йёргена Странна Ларсена на 42-й минуте с пенальти и Маршалл Мунеци на 45+4-й минуте.
Уже на 90+5-й минуте игрок «Бернли» Лайл Фостер забил победный гол для своей команды — 3:2.
«Бернли» располагается на 16-й позиции в таблице АПЛ с 10-ю очками в активе. «Вулверхэмптон» — на последней 20-й строчке с 2 баллами.