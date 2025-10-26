Завершились два матча 9-го тура английской Премьер-лиги.

Фрагмент матча «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» globallookpress.com

В одной из встреч «Астон Вилла» одолела «Манчестер Сити» со счетом 1:0.

У «львов» победный гол записал на свой счет Мэтти Кэш на 19-й минуте.

На 90-й минуте нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн сравнял счет, но судья отменил взятие ворот после просмотра ВАР.

Результат матча Астон Вилла Бирмингем 1:0 Манчестер Сити Манчестер 1:0 Мэтти Кэш 19' Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Пау Торрес, Лука Динь ( Ян Матсен 86' ), Бубакар Камара, Мэтти Кэш, Амаду Онана, Джон МакГинн ( Росс Баркли 74' ), Эмилиано Буэндия ( Джейдон Санчо 29' ), Морган Роджерс, Олли Уоткинс ( Дониелл Мален 86' ) Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Йошко Гвардиол, Рубен Диаш, Джон Стоунс ( Жереми Доку 61' ), Савиньо ( Омар Мармуш 83' ), Бернарду Силва ( Николас Гонсалес 61' ), Тейьяни Рейндерс ( Райан Шерки 76' ), Эрлинг Холанд, Филип Фоден, Оскар Бобб ( Nico O'Reilly 61' ), Матеус Нунес Жёлтые карточки: Бубакар Камара 81' — Савиньо 40', Тейьяни Рейндерс 54', Филип Фоден 80'

Статистика матча 3 Удары в створ 3 1 Удары мимо 3 49 Владение мячом 52 5 Угловые удары 6 1 Офсайды 2 7 Фолы 15

После этого матча «Астон Вилла» занимает 7-е место в таблице АПЛ с 15-ю очками в активе. «Манчестер Сити» — на 4-й позиции (16).

«Бернли» вырвал победу у «Вулверхэмптона», победив со счетом 3:2.

У гостей дубль оформил Зиан Флемминг, отличившись на 14-й и 30-й минутах.

«Вулверхэмптон» сумел совершить камбэк благодаря голам Йёргена Странна Ларсена на 42-й минуте с пенальти и Маршалл Мунеци на 45+4-й минуте.

Уже на 90+5-й минуте игрок «Бернли» Лайл Фостер забил победный гол для своей команды — 3:2.

«Бернли» располагается на 16-й позиции в таблице АПЛ с 10-ю очками в активе. «Вулверхэмптон» — на последней 20-й строчке с 2 баллами.