В матче восьмого тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» на своем поле победил «Хайденхайм» со счетом 3:1.
На голы Фисника Асллани, Тима Лемперле и Андрея Крамарича гости ответили только точным ударом Штефана Шиммера.
Результат матча
ХоффенхаймХоффенхайм3:1ХайденхаймХайденхайм-на-Бренце
1:0 Фисник Аслани 18' 2:0 Тим Лемперте 45+2' 3:0 Андрей Крамарич 63' 3:1 Штефан Шиммер 75'
Хоффенхайм: Оливер Бауман, Владимир Цоуфаль, Робин Гранач, Альбиан Хайдари, Бернардо, Леон Авдуллаху, Ваутер Бюргер (Александер Прасс 67'), Фисник Аслани (Мухаммед Дамар 76'), Андрей Крамарич (Озан Кабак 83'), Базумана Туре (Гриша Прёмель 67'), Тим Лемперте (Макс Мёрштедт 76')
Хайденхайм: Диант Рамай, Йонас Фёренбах, Омар Траоре (Марвин Пирингер 78'), Тим Зирслебен, Патрик Майнка, Арийон Ибрахимович, Адриан Бек (Марнон Буш 67'), Ян Шёппнер, Никлас Дорш (Штефан Шиммер 46'), Бенедикт Гимбер (Матиас Хонсак 46'), Буду Зивзивадзе (Юлиан Нийус 46')
Жёлтые карточки: Альбиан Хайдари 57' — Ян Шёппнер 89'
У «Хоффенхайма» стало 13 очков и седьмое место в турнирной таблице, «Хайденхайм» (4) — 17-й.
В параллельной игре «Вольфсбург» на выезде одолел «Гамбург» с результатом 0:1.
Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Адам Дагим.
Победа позволила «Вольфсбургу» набрать 8 очков и подняться на 12-е место в турнирной таблице. У «Гамбурга» тоже 8 баллов и 13-я строчка.