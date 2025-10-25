В матче восьмого тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» на своем поле победил «Хайденхайм» со счетом 3:1.

Андрей Крамарич globallookpress.com

На голы Фисника Асллани, Тима Лемперле и Андрея Крамарича гости ответили только точным ударом Штефана Шиммера.

Результат матча Хоффенхайм Хоффенхайм 3:1 Хайденхайм Хайденхайм-на-Бренце 1:0 Фисник Аслани 18' 2:0 Тим Лемперте 45+2' 3:0 Андрей Крамарич 63' 3:1 Штефан Шиммер 75' Хоффенхайм: Оливер Бауман, Владимир Цоуфаль, Робин Гранач, Альбиан Хайдари, Бернардо, Леон Авдуллаху, Ваутер Бюргер ( Александер Прасс 67' ), Фисник Аслани ( Мухаммед Дамар 76' ), Андрей Крамарич ( Озан Кабак 83' ), Базумана Туре ( Гриша Прёмель 67' ), Тим Лемперте ( Макс Мёрштедт 76' ) Хайденхайм: Диант Рамай, Йонас Фёренбах, Омар Траоре ( Марвин Пирингер 78' ), Тим Зирслебен, Патрик Майнка, Арийон Ибрахимович, Адриан Бек ( Марнон Буш 67' ), Ян Шёппнер, Никлас Дорш ( Штефан Шиммер 46' ), Бенедикт Гимбер ( Матиас Хонсак 46' ), Буду Зивзивадзе ( Юлиан Нийус 46' ) Жёлтые карточки: Альбиан Хайдари 57' — Ян Шёппнер 89'

Статистика матча 6 Удары в створ 3 3 Удары мимо 5 59 Владение мячом 41 6 Угловые удары 5 3 Офсайды 3 14 Фолы 13

У «Хоффенхайма» стало 13 очков и седьмое место в турнирной таблице, «Хайденхайм» (4) — 17-й.

В параллельной игре «Вольфсбург» на выезде одолел «Гамбург» с результатом 0:1.

Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Адам Дагим.

Победа позволила «Вольфсбургу» набрать 8 очков и подняться на 12-е место в турнирной таблице. У «Гамбурга» тоже 8 баллов и 13-я строчка.