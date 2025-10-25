«Айнтрахт» в домашнем матче 8-го тура Бундеслиги обыграл «Санкт-Паули» — 2:0.
Дублем в составе победителей Джонатан Буркхардт, забивший на 36-й и 56-й минутах встречи.
Результат матча
Айнтрахт ФФранкфурт2:0Санкт-ПаулиГамбург
1:0 Жонатан Буркардт 35' 2:0 Жонатан Буркардт 56'
Айнтрахт Ф: Михаэль Цеттерер, Расмус Кристенсен, Робин Кох, Артур Теате, Натаниэль Браун, Рицу Доан (Ннамди Коллинз 87'), Эйе Скири, Джан Узун (Марио Гётце 71'), Ансгар Кнауфф (Жан-Маттео Баойя 71'), Фарес Шаиби (Хуго Ларссон 86'), Жонатан Буркардт (Элье Ваи 79')
Санкт-Паули: Никола Васильев, Луис Оппи, Манолис Салиакас, Карол Метс (Джексон Ирвайн 86'), Хауке Валь, Матиас Перейра Лаж (Оладапо Афолаян 61'), Джоэл Чима Фудзит, Данель Синани, Эрик Смит, Андреа Унтонджи (Коннор Меткалф 61'), Мартин Каарс (Абдули Сисей 70')
Жёлтая карточка: Матиас Перейра Лаж 37' (Санкт-Паули)
«Айнтрахт» поднялся на 6-е место в Бундеслиге с 13 очками, «Санкт-Паули» (7) — четырнадцатый.