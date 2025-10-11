Теперь американцы следующую игру проведут на своем поле с Австралией, а Эквадор примет Мексику. Оба матча состоятся 15 октября.

Счет на 24-й минуте форвард гостей Эннер Валенсия. На 71-й минуте нападающий «Монако» Фоларин Балоган забил ответный мяч.

США и Эквадор не выявили победителя — 1:1.

