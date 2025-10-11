США и Эквадор не выявили победителя — 1:1.
Счет на 24-й минуте форвард гостей Эннер Валенсия. На 71-й минуте нападающий «Монако» Фоларин Балоган забил ответный мяч.
Теперь американцы следующую игру проведут на своем поле с Австралией, а Эквадор примет Мексику. Оба матча состоятся 15 октября.
Результат матча
СШАВашингтон1:1ЭквадорКито
0:1 Эннер Валенсия 24' 1:1 Фоларин Балогун 71'
США: Мэтт Фриз, Майлз Робинсон (Alex Freeman 63'), Крис Ричардс, Тим Рим (Кристиан Пулишич 75'), Таннер Тессманн, Эйдан Моррис (Кристиан Ролдан 74'), Уэстон Маккенни (Диего Луна 62'), Тимоти Уэа (Марк Маккензи 75'), Фоларин Балогун (Хаджи Райт 81'), Малик Тилльман, Max Arfsten
Эквадор: Эрнан Галиндес, Первис Эступинан (Яимар Медина 44'), Вильян Пачо, Хоэль Ордоньес, Алан Франко, Кендри Паэс (Нильсон Ангуло 46'), Хорди Альсивар (Дениль Кастильо 90'), Эннер Валенсия (Леонардо Кампана 74'), Джон Йебоа (Kевин Родригес 46'), Педро Вите, Анхело Пресиадо
Жёлтые карточки: Крис Ричардс 18', Майлз Робинсон 40' — Яимар Медина 82', Вильян Пачо 90'