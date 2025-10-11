Прославленный российский тренер Юрий Семин высказал свое мнение по поводу прощального матча полузащитника Дениса Глушакова.

Денис Глушаков globallookpress.com

«Сразу согласился тренировать "Локомотив". Глушаков — большая история нашего футбола, человек неординарный, играл во многих командах, везде приносил большую пользу своим мастерством. Он независимый человек, на протяжении всей карьеры принимал свои решения, правильные они или нет, знает только он. Самое главное, что он был честен по отношению к футболу.

Мы будем провожать Дениса из футбола. Мне очень интересно повидать ребят, с которыми выигрывали чемпионские звания. Болельщиков "Локомотива" и "Спартака" прошу прийти на игру, поддержать свои команды и с почестями проводить Дениса, потому что он заслуживает уважения», — сказал Семин «Матч ТВ».

Игра между легендами «Спартака» и «Локомотива» пройдет сегодня, 11 октября. Глушаков сыграет за каждую из команд по тайму. Семин будет тренировать «Локомотив», Олег Романцев — «Спартак».